拿專業相機為英短拍照　秒變核爆現場　貓咪慘被閃瞎：我在哪裏？

想幫貓咪拍張美照卻有點落漆。一名女子拿著專業單眼相機幫英國短毛貓拍一張照，卻使用閃光燈，結果僅拍出貓咪瞇眼的特寫。



一名網友在小紅書上分享，自己的室友說學過攝影，於是拿著單眼相機幫自己的英短拍照，貓咪也乖乖地母雞蹲在地上讓對方拍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而也許是室內光線太暗，拍照的當下使用了閃光燈，發出強烈白光，頓時讓貓咪眼睛瞇成一條線，最後拍出有點好笑的表情。

網友表示：「貓：你禮貌嗎？」、「對貓貓來說根本核爆現場」、「這叫有學過嗎？」、「沒被嚇跑算是很穩定」、「有種瞬間穿越的fu」、「：不會拍可以不用硬拍謝謝」、「室友晚上睡覺小心了」、「貓咪認真當模特兒，攝影師水平卻跟不上」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】