香港貓迷博覽會｜Pricerite Pet限量優惠　一文即睇掃貨攻略

一年一度的貓界盛事「香港貓迷博覽會2024」 8月即將於灣仔會展舉行，作為全港最大型的貓主題盛會，實惠Pricerite Pet預備了一系列新品及超抵價貨品予一眾貓奴才盡情進貢給主子，一齊mark低以下攻略及心儀貨品，8月2至4日到會展掃貨啦！



攻略一︰限量貨品

多款實用又美觀的生活必需品都有超值優惠，六款貓樹限量各10件，低至$487起；飲水器及餵食器，低至$198，加送贈品；自動貓廁所，低至$1,888。只需$3,588，有齊3合1全能機+飲水機+餵食機，原價接近$6,000！

限量優惠 售完即止

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攻略二︰人寵傢俬

實惠傢俬相信大家都不陌生，現在更推出人寵傢俬系列！展覽期間可以即時給主子體驗人寵電視櫃和梳化。

⼈寵傢俬系列

攻略三︰日用品

貓砂日日都要用，當然要大手入貨啦！FURRIES豆腐砂低至$38.9/7L，Aquacat水溶礦物砂低至$18/5L。

人氣熱賣貓砂 / 尿墊

攻略四︰保健用品

主子的健康至為重要，貓貓經常跳上跳落，一定要用防滑墊及光療儀保護主子細小的關節。

dfang防水防滑加強防刮軟墊

精選人寵電器

攻略五︰玩具

親子時間陪主子玩逗貓棒，又或者主子自己靜靜地玩的抓窩，現場都有優惠，超得意蠟筆小新造型，一定要入手打卡啦！

Kashimax蜡筆小新

攻略六︰外出袋

不少主子都鐘意陪奴才去餐廳食飯或者去商場行街，一定要有貓貓袋或車仔看門口，低至$151起。

寵物雨衣 / 手推車 /外出袋

HiDREAM前抱式寵物袋：⽜乳棕/蕎⿆灰

優惠非常豐富，貨品除了有減價外，更有折上折優惠︰買滿$500再減$20，滿$1,000再減$50，滿$2,500再減$150，滿額更享免費送貨服務，可以盡情大買特買。

現場打卡更送你免費貓抓板，數量有限，記得早啲入場喇！

Pricerite Pet 攤位編號︰N66

(資料及相片由客戶提供)