金毛尋回犬有一個堅持　從小到大這習慣沒改變　汪：衣服快要乾了

有些習慣一輩子也不會改變。日本一名網友在2021年時認養了一隻黃金獵犬「Sena」（セナ），Sena來到家中第4天後就喜歡盯著窗外晾曬的衣服。最近飼主又貼出一張愛犬在同個地方盯著衣服看的照片，讓主人笑說Sena從小到大都是個稱職的「洗衣物監視員」呢！



原PO在X（@mofusenna）分享許多和Sena的生活日常，主人透露Sena是在2020年12出生，直到2021年2月才成為家庭的一份子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小金毛Sena，是個專業的晾衣監視員？（X@mofusenna）

儘管Sena已經快要滿4歲，但牠有個習慣仍和小時候一樣，令主人印象相當深刻。飼主表示Sena剛到家的第4天就愛上盯著窗外的衣服，而這似乎也成了牠每天必做的日常工作，特殊的習慣一直到現在都沒有變。

時間飛迎逝，但Sena的習慣沒改變。（X@mofusenna）

飼主曬出Sena最近同樣待在窗邊的照片，透過鏡頭可以發現Sena幾乎是用同個姿勢坐在同個地方，眼睛也是一如往常的盯著外頭的衣服，讓飼主看了會心一笑，笑說這是Sena從小到大的例行公事，是家裡的洗衣物監視員。

可愛Sena的生活日常：

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Sena專注的眼神就好像在告訴主人「衣服已經快乾了喔～」一路走來始終如一的模樣相當有趣。

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