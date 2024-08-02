門外蹲著滿身是泥陌生金毛犬 仔細看清楚後怎麼有點眼熟？快開門
撰文：聯合新聞網
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原來事實真相是這樣！
國外有網友上傳影片，只見一隻可憐兮兮滿身是泥的小金蹲坐在門外，讓人以為是浪浪在求救，怎知鏡頭一帶，才知道原來小金是被關禁閉，這到底是怎麼一回事呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧
社群網站X有網友上傳一則影片，影片可看見一隻全身髒兮兮，模樣可憐的小金蹲坐在一戶人家的後花園。
本以為是從外面偷跑進來求救的浪浪，怎知鏡頭一拉，只見屋內的落地窗，奶油色的地毯上都沾上黑黑的小腳印，此時真相才大白。
門外的汪星人，牠是誰？
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原來是貪玩的小金闖禍，才會被罰，關在花園反思，而原本讓人同情小金的心，瞬間變成同情接下來要清理客廳的主人。
小金可憐的小模樣引起網友同情，留言表示：
「我的當事人是無辜的」、
「喔不，他被禁足了」、
「小孩和小狗都一樣」、
「果然是你幹的…」。
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