73歲爺爺因重病要住院留醫　醫生特別安排溫馨毛孫見面：好想你

一名73歲老翁因嚴重肺炎住進加護病房，住院期間他最擔心家中的毛小孩，不斷念叨想要見愛犬，結果主治醫生竟然幫他完成願望，安排了一場秘密會面讓老翁家人帶著愛犬到醫院探病，老翁見到心心念念的狗狗立刻痛哭失聲。



綜合外媒報導，巴西一名73歲老翁札貝爾（Valdir Zabel）日前因肺炎十分嚴重住進加護病房超過2周，由於加護病房有限制探親次數以及人數，札貝爾住院期間最掛念的就是自己的毛孫子佩特拉(Petra)，因為加護病房並不允許寵物進出，札貝爾整天念叨著如果能趕快好起來第一個最想見的就是愛犬，講著講著都時常眼眶泛淚，每天情緒都很不好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名73歲老翁因嚴重肺炎住進加護病房，住院期間他最擔心家中的毛小孩，不斷念叨想要見愛犬，結果主治醫生竟然幫他完成願望，安排了一場秘密會面讓老翁家人帶著愛犬到醫院探病，老翁見到心心念念的狗狗立刻痛哭失聲。（TV Gaspar - O Nosso Canal Digital）

沒想到札貝爾的主治醫師聽見了他的請求，竟秘密安排了護理師以及札貝爾的女兒麗西(Lisi)一起祕密將佩特拉接來醫院，某天趁著札貝爾病情比較得到控制、可以下床走動的時候用輪椅推著他來到醫院中庭，札貝爾身上插著管、帶著心電圖儀器，當時他只覺得很意外為什麼主治醫生願意讓他出來，直到他見到心心念念的愛犬身影時終於忍不住崩潰痛哭。

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從院方拍攝的紀錄影片可以看到，坐在輪椅上依然虛弱的札貝爾看到想念許久的愛犬佩特拉終於出現在眼前，難掩內心激動當場掩面痛哭起來，過沒多久護理師協助將佩特拉抱進札貝爾懷裡時，只見他眼眶泛淚不斷輕撫愛犬，佩特拉也十分想念爺爺，一邊舔拭一邊回應札貝爾，就像是在說「爺爺我來了」。

感人的祖孫重逢畫面在網路上吸引超過萬人朝聖，網友留言表示

「我看哭了，謝謝主治醫師這麼佛心，願意完成重病老人家的小小願望」、

「爺爺一看到愛犬出現就痛哭失聲，可見這2個禮拜來他有多想毛孩子」、

「希望札貝爾爺爺能度過這次難關趕快好起來，你最愛的毛孫還在家裡等你回去喔」。



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