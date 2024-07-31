鬆獅犬誤闖微笑天使聚會 遭連番靈魂拷問也不退縮：只是曬得黑
撰文：聯合新聞網
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微笑天使的魅力就連汪星人也難以抗拒。日本一名飼主日前帶著5歲大的鬆獅犬「Kurizo」（くり蔵）到了寵物公園，「Kurizo」一看到前方出現三隻西摩犬忍不住靠上前交朋友，身上蓬鬆的毛髮乍看就像是同類，然而毛色卻意外出賣了自己的真實身分，令旁邊的西摩犬都忍不住懷疑「你是新來的西摩犬嗎？」
X用戶@kurizo_chow最近上傳了一張有趣的照片，某天牠帶著愛犬「Kurizo」到了寵物公園放風，除了運動還能夠讓狗狗交到新朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
那天當「Kurizo」抵達公園，恰巧遇見眼前有三隻潔白的西摩犬犬，微笑天使一看到有新朋友也相當興奮，四隻狗狗立刻圍成一圈場面相當歡樂。
然而西摩犬們彷彿對「Kurizo」的真實身分有些迷惑，看起來就像是自己的同類，卻又有些不一樣。被團團圍住的「Kurizo」此時此刻似乎也假裝自己是新來的西摩犬，詭異的氣氛讓飼主也忍不住笑了出來。
點擊圖片看可愛的Kurizo生活照：
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「Kurizo」亂入的照片讓許多網友笑翻：
「一臉懷疑的眼神」、
「只是有點曬傷而已」、
「看起來像投錢就會移動的動物造型車車」、
「跟新來的打招呼！」
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