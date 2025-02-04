香港寵物節│實惠Pricerite Pet低至半價！十大超值產品推介立即睇

香港寵物節2025於2月6日開始，一連四天於灣仔會展Hall 3 BCDE舉行。實惠Pricerite Pet預備了一系列新品及超抵價貨品予一眾入場人士，有不少產品以會場限定優惠價發售，限量貨品更低至半價，加上會場獨家折上折及贈品優惠，一定要盡情寵愛牠！不妨帶毛孩親身來到Pricerite Pet攤位，即場體驗超人氣人寵傢俬系列，讚好指定專頁Pricerite Pet亦會送出豐富禮物，大家出發前記得睇定心水清單，mark低以下心儀貨品，2月6至9日到會展掃貨啦！



精選優惠：

貨品一：日本Skisopgo雙向一鍵摺疊寵物手推車

基於安全同便利性嘅考量，有唔少主人都會選擇購入「寵物手推車」以解決需求，令到主人可以更舒適咁推住毛孩出街玩，日本Skisopgo雙向一鍵摺疊寵物手推車都非常方便收納一個制就搞掂，實惠Pricerite Pet會做限量優惠每日限量一部，快啲黎幫主子搶返架喇！

原價: $1,388

會場價: $788 每日限量一部

貨品二：HHOLOVE智能自動清潔貓廁所

智能自動清潔貓廁所絕對係懶人必備，身為一個盡職的鏟屎官，日日處理貓砂盆看似簡單但實則係一件繁重嘅任務，每日至少清潔兩次以上，有咗自動貓砂機，大家就可以省時省力~

原價: $3388

會場價: $1,798 即減$1590

限量10部

貨品三：HHOLOVE Wi-Fi CCTV智能餵食器6L

相信所有主人都係一樣，平常返工早出晚歸、唔可以準時回家餵飯，就會擔心毛孩肚餓，出門會準備1-2餐，但又擔心毛孩貪吃一次過食完或食物放耐咗唔新鮮，有咗智能餵食器就唔需要再擔心毛孩會餓親啦

原價: $999

會場價: $538 即減$461

限量30部

貨品四：Dogness智能寵物飲水機1.8L

智能寵物飲水機能夠隨時提供潔淨嘅飲用水畀主子，確保佢哋可以適時地補充水分，令主人們可以安心出門

原價: $700

會場價: $398 即減$302

限量3部

貨品五：FURRIES原味/綠茶味豆腐貓砂7L

貓砂日日都要用到，當然要大手入貨啦！FURRIES豆腐砂原價: $69/包，套裝優惠$420/12包（平均每包$35）。

原價: $69/包

套裝優惠: $420/12包（平均$35/包）

貨品六： FURRIES竹碳寵物尿墊

FURRIES竹碳寵物尿墊特別採用100%竹碳材質製成, 可以瞬間效鎖住水份，全方位防滲漏，亦有強效除臭功能，減少異味。

中碼50片裝： $360/6包（平均$60/包）

大碼20片裝：$300/6包（平均$50/包）

貨品七：香港獨家發售Minions寵物系列

香港獨家發售Minions寵物系推出超抵優惠‼️任選2件額外9折超人氣貨品當中包括多款柔軟又吸睛嘅寵物床窩、貓用品、玩具同日用品，最啱同毛孩一齊玩拉扯遊戲增進感情釋放佢哋嘅活力！當然仲有服飾系列啦唔單止可以同毛孩扮靚靚仲超適合出街打卡！

任選2件額外9折，精選貨品低至$65

+ 1

貨品八：Chitti兩座位人寵布藝梳化

選用功能性寵物布料，耐磨防污容易打理。下方抽屜作收納空間，拉開抽屜變身寵物床，配有樓梯位方便小型寵物上落，低椅背設計, 讓毛孩可在椅背休息。

$4,399起

貨品九：Dogsplay寵物數碼娛樂設備

身為主人都明白成日留喺屋企嘅毛孩難免會有分離焦慮嘅情況，時時刻刻都會擔心毛孩留喺屋企會唔會無聊，Dogsplay將會喺今個寵物展Pricerite Pet攤位(L71)率先發售仲會有獨家優惠！有興趣嘅毛家長記得入手啦！

原價: $3,999

會場價: $3,199 即減$800

貨品十：韓國dfang寵物防滑軟墊

寵物因滑倒而損傷關節嘅情況，并唔罕見。爲避免寵物滑倒，保護關節，Dfang 寵物防滑保護軟墊係寵物家庭必備之選。

85折優惠，低至$328

Pricerite Pet攤位編號︰L71

日期：2月6日至2月9日

開放時間：下午12至晚上9時（星期四至六）下午12至晚上8時（星期日）

（資料及相片由客戶提供）