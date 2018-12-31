狗狗愛吃便便　只因牠們太無聊？

狗在趴下前為什麼喜歡繞圈圈？狗狗吃大便一定是因為健康出狀況嗎？你知道狗狗常沿著南北向便便嗎？另外，狗狗的尾巴藏著的秘密可不少呢！這些奇妙的行為究竟有什麼科學根據呢？

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為什麼狗狗在趴下前喜歡繞圈圈？

狗狗在休息前時常先繞圈，這個古怪的行為其實在史前時代就已經養成了。動物行為作家兒樊指出，野狗的祖先會在他們想要休息睡覺的地方繞圓圈走動，將那個地方的草或植物踏平，這個動作某種程度上是種築巢行為，同時還可以驅趕蛇及會打擾他們的害蟲。 而繞圈圈所踏出的巢穴也有劃分領地的意味，用來告誡其他犬隻不要靠近。

你知道狗狗常沿著南北向便便嗎？

科學家發現，狗狗在排便時，有朝著地球磁場南北向的傾向！此研究在2014年發表於Frontiers in zoology期刊中，科學家花了兩年時間針對包含57種犬種的70隻犬隻進行行為研究，發現狗不只會朝向地球磁場南北向，似乎也會積極避免朝向東西向，目前這項發現研究學家對於他們如何（或者是否）探測地球磁場還沒有一個明確的答案，也尚無法解答為何他們偏好南北向便便。

狗狗為什麼愛吃便便？

應該很多飼主都曾被這問題困擾，狗狗如果會吃便便，有可能代表牠們有糖尿病或內分泌疾病，或是缺乏某些營養素。

不過，有些健康的狗狗也會吃便便。有一派假設學說表示，食糞行為純粹是一種清理行為，是犬類演化歷史所留下的，也有別派覺得這是一種習慣行為。當狗狗還小的時候，狗媽媽會舔小狗的排泄器官以刺激小狗排泄，同時把小狗的尿液及糞便吃掉，以保持環境乾淨。還有研究學者認為，狗狗食糞因為他們很無聊。

無論什麼原因，食糞這種行為可能對狗狗有害，一個個案報告顯示，一隻一歲混種母狗因為失禁、異常口渴及尿液混濁被帶到獸醫院檢查，結果發現，該母狗吃了家中另一隻正接受藥物治療的狗狗的糞便，糞便內殘留的藥性在糞便被食用時轉移到該一歲母狗身上。

你能解讀狗狗尾巴的訊號嗎？

家裡的狗狗搖尾巴是因為喜悅嗎？大概是。研究表示，狗狗的確會靠搖尾巴進行某種程度上的溝通。不過搖曳尾巴並不每次都表示「來摸摸我」。

2007年，Current Biology 期刊中的《Live Science》顯示，狗尾巴偏左搖與偏右搖是有不同意思的！偏向身體右邊搖表示正面的情緒，偏向左搖則表示負面情緒。這種偏左偏右的分別可能跟狗的左腦跟右腦有關。此研究也提出偏右搖的狗尾巴讓路過的狗狗比較放鬆，而偏左搖的尾巴會讓其他狗感到壓力。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：狗狗行為好詭異? 科學告訴你原因】