狗狗到處撒尿是病態？　尿頻竟然可能是喜訊？

大家都希望狗狗健康成長，但如果突然發現家中狗狗尿意頻頻，經常作出排尿動作的話，作為寵主的你，是否十分擔心呢？但狗狗行為專家告訴大家，其實狗狗尿頻背後原因有很多，不需過於緊張。



狗狗隨處撒尿有許多原因，狗主不用過於驚慌。（VCG）

一隻正常健康的狗狗，平均每隔4至6小時便會排尿一次。但如果狗狗突然經常有撒尿的動作，你是否相當緊張，牠是否身體出了問題呢？美國華盛頓州立大學的動物行為學家Leticia Fanucchi告訴大家，這可能只是一種標記領域行為，大家無需過於憂慮。

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分析狗狗尿頻背後原因：

【年幼或衰老】

幼犬排尿次數會較為頻密，可能是每兩小時便會排尿一次，這是與牠們未能好好控制膀胱，以及未經過訓練有關，大家無需過於緊張，一般會在5個月左右會作出改變。至於老狗，由於機能衰退，也有機會出現尿頻情況，又或是出現認知障礙症，令老狗忘了日常的生活習慣，因此出現尿頻的情況。寵主能做的，只有多陪伴老狗，給予更多的關心。

小狗還在發育中，尿頻的情況一般較嚴重。（VCG）

【排尿散熱】

由於狗狗沒法像人類般以排汗方式來散熱，所以當狗狗在酷熱天氣下，排尿的次數會相對增加，但份量很少。

狗狗沒有發達的汗腺，所以排尿也是散熱的方法之一。（VCG）

【標記領域】

公狗在霸地盤時，會到處撒尿，這是一般人都認知的行為。但事實上，不只是公狗會這樣做，發情期的母狗，也會作出相類似的行為，母狗撒尿是讓其他公狗知道牠在發情的訊號。

撒尿是霸地盤的行為，不少動物都有這習慣。（VCG）

【泌尿道感染】

泌尿道感染（UTIs）是指狗狗在泌尿系統中，有一個或多個區域受到細菌的感染。而受感染後的狗狗，便會出現尿頻情況，一定要趕緊求醫治療。

當尿道受到感染時，狗狗會有頻繁排尿的情況。（VCG）

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【糖尿病徵兆】

狗狗和人一樣，也會得糖尿病。而其中一個明顯病徵，就是頻繁上廁所。由於血液中的葡萄糖無法被身體吸收，最終會隨體液代謝進入膀胱，並隨尿液一同排出，導致狗狗的排尿量增加與頻繁。

和人類一樣，患上糖尿病的話，會經常需要上廁所。（VCG）

【懷孕】

如果是母狗突然變得尿頻，那麼恭喜了，這可能是母狗懷孕。懷孕狗狗會因寶寶擠壓著內臟，導致不能好好憋尿，進而出現尿頻現象。母狗這情況，就和人類懷孕出現的尿頻尿急現象相類似。

母狗突然變得尿頻，這可能是懷孕所致。（VCG）

因此，狗狗出現尿頻行為也不用過於緊張，有時只是牠們的社交需要。作為寵主的，是有責任了解狗狗排泄的情況。如果出現異樣，便需帶到獸醫處作檢查。