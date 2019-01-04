【領養代替購買】破除領養9大謬誤　收容所貓狗非次一等

很多人覺得從收容所認養，對世界不會有任何改變。但是對那個被認養的毛孩，你卻永遠改變了牠的世界。你身邊是否有親戚朋友對收容所的毛孩有偏見，導致他們領養的意願大大減低？讓我們一起來檢視以下普遍對收容所毛孩的9大誤解吧。

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1.收容所裡沒有我心目中完美的寵物

有些人認為寵物必須符合心目中完美的標準才願意飼養，而這樣的寵物必須是用買的才有。就像沒有完美的伴侶一樣，這是不符現實的期待。

2. 繁殖場的毛孩會比收容所的健康

科學證明許多純種狗有遺傳性疾病，更不用說許多繁殖業者讓動物近親繁殖，衍生出毛孩之後的健康問題，是你在購買寵物時看不出來的。相較之下混種狗較無先天性疾病，長期下來也較不會有健康上的問題。根據美國寵物醫療保險業者的觀察，比起從收容所領養的毛孩，購買來的寵物反而在醫療上花主人更多鈔票。

研究證明家裡有寵物可以培養小孩的愛心和責任感，擁有寵物的孩子也較樂於分享。再來，家裡有寵物的小孩在一歲前也比較不容易感冒，並使用較少的抗生素。（Getty）

3. 有小孩的家庭不該養寵物

研究證明家裡有寵物可以培養小孩的愛心和責任感，擁有寵物的孩子也較樂於分享。再來，家裡有寵物的小孩在一歲前也比較不容易感冒，並使用較少的抗生素。有些大人顧慮因無法預知收容所毛孩的行為，所以不敢領養。其實收容所的員工和義工都會很樂意分享毛孩的個性和習慣。他們不會為了「推銷」毛孩去欺騙民眾，所以可以多詢問他們對毛孩的觀察，幫助你選擇最適合家裡的寵物。

家裡有寵物的小孩在一歲前也比較不容易感冒，並使用較少的抗生素。 （Getty）

4. 居住環境太小 不方便領養體型較大的寵物

寵物只要能夠得到足夠的運動，回家後也只需要有休息的地方。更不用說帶寵物運動，對主人的健康也是有很大的幫助的。

5. 收容所的狗貓很髒

走進收容所撲鼻而來的味道不是毛孩的問題，敢問大家如果把一群人關在有限空間裡，人類的味道又會好到哪裡去呢？跟收容所相較，許多繁殖場的環境才是更糟糕的。繁殖場的動物不曾被洗澡，身上黏著籠子裡沒有清理的穢物，無人打理的毛髮變得髒亂、打結。

收容所的員工和志工都會很樂意分享毛孩的個性和習慣。（Getty）

6. 收容所的毛孩不好訓練

有些人覺得收容所的寵物不好訓練。少數毛孩會有行為上的狀況是因被前主人忽略，或是虐待所造成，並非天生如此。每一隻寵物都需要一定程度的訓練，訓練的過程，不會是因為寵物從收容所領養出來的就會比較困難。

7. 收容所毛孩不會與新主人親

很多收容所都會樂意讓民眾與毛孩長期互動後，再讓民眾決定是否領養。流浪過，或是曾被遺棄的毛孩，其實更懂得珍惜這個得來不易的幸福。

從收容所認養一隻狗或一隻貓，你對被認養的毛孩是永遠改變了牠的世界。（Getty）

8. 只有不乖的狗貓才會進收容所

收容所的毛孩不比寵物店買來的好，是最大的迷思之一。 很多人覺得狗貓會進收容所，其原因不外是因為牠們不乖。但毛孩會在收容所的原因，其實多數是因前主人要搬家、經濟不允許或是沒有時間照顧。事實是收容所的貓狗一樣可愛，討人喜歡。

9. 在收容所領養毛孩不會改變世界 所以何必

很多人覺得從收容所認養，對世界不會有任何改變。但是對那個被認養的毛孩，你卻永遠改變了牠的世界。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：領養代替購買 九個對米克斯犬的迷思】