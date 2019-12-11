看見老貓這模樣趕快道別　5個貓咪臨終前留下的訊息

大家都說貓很有靈性，養過貓咪的主人們，都感受得到貓咪帶給我們訊息嗎？Cat-Res科學家表示每一隻貓都能預感到自己生命將盡，並在臨走前3個月，會開始出現明顯的「行為改變」，並明確的將訊息傳遞給主人，開始籌備自己的身後之事，你懂的貓咪的內心世界嗎？又會出現什麼行為呢？我們一起來了解臨終貓咪如何交代遺囑。

貓咪內心視角在想什麼呢？貓咪會擔心死後會造成主人的麻煩，認為會有別的動物來食用死後的自己，給主人惹來危險，愛乾淨的貓還怕給主人的環境帶來衛生隱患，因此他會離開自己的領地。對野貓來說，母貓會把領地分配給小孩，對公貓而言丟失領地也意味著死亡，也擔心在領地生活的主人安危。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當貓咪知道自己將離開的時候，臨終前會擔憂自己的主人，尤其是長年在家年老的貓，已經把主人視為依附著貓而存活的動物，甚至有貓咪會覺得人類在動物本能裡面並不強，尤其是已被垃圾食物及電子產品給污染的人類。

家貓則會在家不停巡邏，尋找足夠容身的地方。如果這個地方你能找到它，則會尋找新的地方直到最少人能到達的地方。（Ed Leszczynskl/Unsplash）

貓咪也會開始為自己尋找最後的場所，一個隱蔽安靜的地方，家貓則會在家不停巡邏，尋找足夠容身的地方如衣櫥、暖氣下面、牆壁空隙等地方藏起來。如果這個地方你能找到它，則會尋找新的地方直到最少人能到達的地方。

除了身體的狀況外，以下整理出貓咪在臨終前3個月會出現哪些異常舉動及細節（點圖放大）↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

貓會開始舔你，即使平時並不常出現這個動作，或是從沒舔過你。（Paul Hanaoka/Unsplash）

貓咪的5個細節告訴你即將離別：

【1】突然間出現幼時的動作及叫聲，尤其9個月內從小養大的貓咪。

【2】貓咪會開始想吃「到家後吃的第一種食物」！到家後的第一頓餐不管是不是他的所愛，只要把東西給予貓咪他會很愉悅的吃他。

【3】貓會開始舔你，即使平時並不常出現這個動作，或是從沒舔過你，代表貓咪在為你「梳毛」當老貓出現這個舉動，可能他將要離別。

【4】貓會為你留下東西，或將你遺失的東西找回來，能外出的貓，在臨終離開家前，一般會給主人帶東西回來，抓一隻老鼠或是魚等等…

【5】貓會盡可能摩蹭身體的把氣味留在家裡及物品上面，而還沒被結紮的公貓，會大大增加撒尿的頻率，將氣味留在領地。

自己最至親的寵物離開是難過的一件事情，讀懂貓咪的語言是他們遺留給我們最後的訊息，我想你理解了他，他也會明白的，默默的多陪陪他，珍惜最後這一段時間，讓他平靜開心的走過最後一段路程。

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】