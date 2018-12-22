【兄弟】伍允龍、朱晨麗、劉穎鏇家有萌寵　戲外是名重度貓狗奴

劇集《兄弟》將於今晚（21日）大結局，各位劇迷也急不及待想知道主角們最終下場如何。劇中主角們的形象均十分帥氣，但原來帥氣的外表下卻隱藏著是一顆溫柔的心，因不少演員也有飼養寵物。

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Philip現時正飼養約瑟爹利「Emme」。（Instagram@straightblast5）

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伍允龍（Philip）在劇中飾演「何鐵男」，一向身形健碩的他，特別鍾情於小型犬。Philip養過三隻狗，包括松鼠狗、魔天使及現時正飼養的約瑟爹利「Emme」。早在13歲時，他便已開始養寵物，而飼養約瑟爹利更是他多年來的夢想。

Philip十分疼愛Emme，甚至會帶牠一同開工。假如Philip要離港工作，他便會把Emme交給好友安志杰照顧，並要求對方每天至少拍一張狗狗的照片給他，有時甚至還會與他們Skype。

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Toby家中養了3隻鸚鵡。（Instagram@goro_wara_shabu）

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陳庭欣（Toby）在在劇中飾演「Olivia」，是一位私人保鑣副主管。劇中冷漠的她，對著家中3隻鸚鵡時便會變得十分溫柔，包括2隻愛情鳥（Gorogoro與Warawara）及1隻月輪鸚鵡（Shabushabu）。

愛雀的Toby更拒絕為鸚鵡們剪翼，因為她曾指飛行是牠們的本能，並很高興見到牠們學懂飛行。她閒時會經常帶家中愛雀外出，兼與雀友聚會。喜愛鸚鵡的她甚至計劃將來開一家鸚鵡Café，希望能令港人更加關注及認識鸚鵡。

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Tiffany的愛犬Bobo在她完成劇集拍攝後離世。（Instagram@itstiffanylau）

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劉穎鏇（Tiffany）在劇中飾演「陳鈴」，是一名拳擊教練。雖然這是Tiffany第一次正式參演劇集，但她的表現已贏得不少人認可。

演技受肯定的Tiffany原來在剛拍攝完劇集後，便經歷了愛犬離世的打擊。Tiffany所養的法國鬥牛犬Bobo在今年3月去世，牠已經陪伴了Tiffany整整13年，陪Tiffany經歷了參選港姐這件人生大事。為了悼念愛犬，Tiffany曾在Instagram分享與Bobo合照，更形容牠是「最好的狗狗」。

Rebecca家中也有飼養一隻長毛貓Mimi。（Instagram@rebecca_zhu）

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朱晨麗（Rebecca）在劇中飾演一位名叫「楊青青」的女警，和伍允龍所飾的「何鐵男」即將大團圓結局。

Rebecca家中也有飼養一隻長毛貓Mimi，她雖然較少在社交媒體分享與Mimi的合照，但她曾在一張合照中寫道：「保護你一世」，可見她對Mimi的疼愛之情。一如其他貓貓，Mimi也很有型格。Rebecca曾指有次因離港太久，令Mimi不悅，一回到家便被牠抓傷。

Quinn家中養有一隻貓貓。（Instagram@hokwanshing）

何君誠（Quinn） 在劇中飾演「石東升」，與Toby同為私人保鑣副主管。

他家中養有一隻貓貓，並不時在社交平台大晒合照。他經常以「情人」及「Lover」稱呼他的愛貓，感情有多好不言而喻。