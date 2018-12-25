20公安持棍盾圍捕疑傷人流浪狗　追趕至車底開槍擊斃

上周四（20日），廣東省陽春市發生了一宗疑似流浪狗咬傷市民案件，最後約20名警員到場，場面誇張。浪浪被手持警棍的警員圍捕，最終牠被趕至車底後遭開槍擊斃。

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上周四（12月20日）陽春市公安局治安巡邏警察大隊發言人嚴光深指，接獲3至4名市民報案，稱被一頭流浪狗咬傷。於是，警方立刻啟動應急處理機制，趕到現場追捕狗狗。

出動近20名警員只為追捕一頭流浪狗。（梨視頻截圖）

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警方：必須當場制服

警方指，到場後發現涉嫌咬傷市民的狗狗為狼狗，認為牠性情凶猛，必須當場制服。警員曾嘗試用網把牠捉住，但狗狗一直躲在建築物後，故未能成功。期間，約20名手持警棍的警員曾一度與狗狗展開追逐。嘗試數次仍失敗後，警員用警車封路，試圖將狗狗困在特定範圍內。

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其後，多名警員用警棍將狗狗趕到車底，並開槍擊斃。至於2名聲稱被咬傷的市民則在警方協助下求醫，傷勢並無大礙。

片段背景為狗肉店 場面諷刺

片段被上載至網上後，有網民驚訝表示：「捉狗需要這麼多人嗎？」亦有網民留意到狗狗被擊斃的地點旁邊就是一家狗肉店，指場面諷刺。