貴婦狗被棄屯門引水道　後肢嚴重腐爛　動保：早對棄養的人失望

本地動保機構「毛孩守護者」今日（30日）上載了一段令人傷心的帖文及影片，片段中可見一隻玩具貴婦狗疑被遺棄於屯門怡樂花園後山一條不起眼的引水道內，腳上更帶有潰爛傷口，導致行動嚴重不便，身體也因此傳出惡臭。 毛孩守護者創辦人Kent接受《香港01》訪問時亦不禁譴責主人不負責任行為，「毛孩牠們的一步一足印，均是為了你們而來。如果沒有了主人又沒有了雙腳，牠未來的路，又能怎麼走？」

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「毛孩守護者」今早（30日）於Facebook專頁上載了一則貼文，表示有愛狗人士發現一隻玩具貴婦狗，在寒冷天氣下疑被人遺棄於屯門怡樂花園後山一條不起眼的引水道內，義工接報後隨即抵達現場，發現毛孩一絲不掛，身上沒有任何衣物，抖震的身體配以無助的眼神，彷彿正等待主人的歸來。

有愛狗人士發現一隻玩具貴婦狗，在寒冷天氣下疑被人遺棄於屯門怡樂花園後山一條不起眼的引水道內。（毛孩守護者）

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當義工細心為狗狗檢查身體時，發現毛孩情況非常惡劣，「（狗狗）下半身包有一塊沾滿糞便的尿片，把尿片脫下來後，毛孩的屁股位置已近乎潰爛，傳出惡臭。」義工隨後抱起狗狗再發現，牠的左後腳已失去了腳掌，剩下幾截斷掉的腐爛皮肉，畫面令人揪心。

義工抱起狗狗後發現，毛孩的左後腳已失去了腳掌，剩下幾截斷掉的腐爛皮肉，畫面令人揪心。（毛孩守護者）

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曲奇進入第四期脊椎問題 醫生勸喻讓狗狗接受人道毀滅

動保義工後來根據晶片上的資料得悉毛孩的名字為「曲奇」，現年三歲零兩個月。帖文中寫述昨日（29日）下午時分，已有好心人看見狗狗於後山徘徊，但由於當時她正趕着上班，因此沒有即時為毛孩求救，直至放工回家再次查看狗狗情況，才發現曲奇仍在寒風之中顫抖等待着。



毛孩守護者創辦人Kent接受《香港01》訪問時表示，曲奇現於太平道獸醫診所接受治療，又表示義工讚嘆狗狗性格乖巧，檢查過程中沒有絲毫掙扎，「可能已習慣了痛楚，受盡了委屈的模樣，卻令人更為痛心。」惟截稿前，Kent向記者表示，經過專科醫生診斷後，確診狗狗左腳需要截肢，由於右腳傷勢嚴重需長時間護理，再加上已確診曲奇進入第四期脊椎問題，醫生因此勸喻讓狗狗接受人道毀滅。

義工曾根據晶片登記資料聯絡主人，惟屢撥不果。（毛孩守護者）

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毛守創辦人：早已對棄養毛孩的主人失望

義工曾根據晶片登記資料聯絡主人，惟屢撥不果。面對狗狗身心的傷害，毛守於帖文亦不禁嘆息組織由於曾處理過無數的棄養事件，已對這類主人非常失望，「你知道嗎？善良的毛孩還是會對主人抱有希望，深信牠們會有回家的一天，他們的一步一足印，均是為了你們而來。如果沒有了主人又沒有了雙腳，牠未來的路，又能怎麼走？」

毛守亦希望在此呼籲《香港01》讀者，希望有人能給予曲奇一個機會，領養曲奇回家照顧，並希望狗狗能在手術後快樂成長，並提醒領養人需謹記毛孩康復期漫長，要有心理準備。

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