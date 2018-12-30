14歲老狗感恩節慘遭主人遺棄　主人還要求動保職員將牠安樂死…

感恩節對西方國家來說，是與家人共度的重要節日，但如果你沒把狗狗當作家人，這個節日對牠來說就一點意義也沒有。 美國一隻14歲的狗狗「花生」（Peanut）在剛過去的感恩節就經歷到一件悲慘遭遇，毛孩竟在喜慶歡騰的節日下被主人送到動物收容所，主人甚至要求職員將牠安樂死。動保職員接收毛孩後發現，毛孩身體狀況欠佳，體型非常瘦削，行走因此變得困難，身上還有心絲蟲，情況令人憂心！

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動保職員首次看見花生時，狗狗臉上的茫然令收容所每一位職員都相當揪心，「狗狗就坐在達拉斯動物服務中心的一個狗窩裡，不知道自己該做什麼、該去哪裡，可憐的花生因為年老，身體非常瘦削，行走亦相當困難，還只有兩顆牙齒，身上還有心絲蟲！」一位義工哽咽說道。

可憐的花生因為年老的關係，身體非常瘦削，行走亦相當困難，身上還有心絲蟲，情況令人憂心。（The Dodo）

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動保中心接收狗狗後立即為牠檢查身體，並將毛孩的資料上載至領養網站，幸運的是，一位網民Tommy Bull在網路上看到花生的消息，就立即萌生起領養花生的想法，「第一眼看到狗狗的感覺，牠看起來已放棄尋覓主人了，我知道每當連續假期都是最多人送狗到收容所的日子，牠幾乎沒有得救的機會。」Tommy因此立刻與妻子討論領養事宜，兩人最終達成共識，決定在聖誕節前把牠領回家。

Tommy看見花生的領養消息後，立刻與妻子討論領養事宜，兩人最終達成共識，決定在聖誕節前將狗狗領回家。（The Dodo）

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兩夫婦抵達收容所一看到花生，就馬上愛上了牠，並為牠重新取名叫「Ettie」，意即「小星星」的意思，Tommy續說「狗狗能給你的東西往往令人難以置信，你給予狗狗吃的每一餐，牠都會心存感激，這一切對我來說都非常有意義。」