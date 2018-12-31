90後暖男辭職照顧流浪狗　無悔耗盡積蓄：看到牠們不忍心

不少寵主也會把毛孩們當成子女，對牠們萬般疼愛。深圳一名90後年輕人為照顧街上無親無故的流浪狗，竟然決定辭職，全心照顧牠們。 花光積蓄，換來是浪浪的快樂，這名有心人覺得雖然有點吃力，但十分值得。

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現居深圳的90後張先生，數個月前毅然辭職，終日負責照顧22隻流浪狗的起居飲食。

張先生移居深圳不久後，便發現這城市的街頭經常有流浪狗出沒。他不忍心看到浪浪們無家可歸，整天只能吃垃圾果腹，便決定收養牠們。他直言：「遺棄狗跟遺棄小孩沒有多大區別」，道出他對浪浪的憐憫之情。

90後的張先生數個月前毅然辭職，全心照顧22隻流浪狗。（梨視頻截圖）

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起初，他為了照顧每隻狗狗，決定辭掉全職改為兼職工作。後來因狗狗數目增加，他直言：「沒空上班，也沒空睡覺」，因此連兼職也辭掉。他現時和其他愛狗人士合租了一間兩房單位，供狗狗們居住，連同狗糧等必要開支，每月花費約2000元積蓄。

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他只有一個簡單的心願：「希望大多數人能善待狗，不要輕易遺棄。」他坦言，如果狗狗數目持續增加，日後未必能負擔開支；因此，他的新年願望是希望狗狗們能盡快尋得好主人，被領養回家。