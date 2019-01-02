18浪浪遭鐵鍊牢鎖兼扣糧　牧師辯不懂照顧　網民嘲：虐狗是天意？

虐待動物的事件每一天都會在世界不同的角落發生，到底這些動物幹了什麼事，要讓牠們承受這些傷害？羅馬尼亞早前發生一宗虐狗事件，事緣18隻浪浪被當地牧師收編後，不但沒有給予毛孩足夠的糧食，還以鐵鍊將牠們牢牢地綁於牆邊！網民得悉事件後紛紛斥責牧師虐狗的行為，「虐狗的決定是神的主意嗎？」

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動物救援團體「Barking Mad Dog Rescue」兩位義工日前於羅馬尼亞市政廳附近發現一所可疑教堂，他們續要求教堂職員開門讓他們進去檢查，搜查後發現教堂內院裡竟有18隻非常瘦削的狗狗被綁在柱子旁，更過份的是每一條鐵鍊都被刻意剪短，導致牠們無法正常坐下或躺下，狗狗亦只能一直站著，場面十分悽慘。

動物救援團體「Barking Mad Dog Rescue」兩位義工日前於羅馬尼亞市政廳附近發現一所可疑教堂，他們續要求教堂職員開門讓他們進去檢查，搜查後發現教堂內院裡竟有18隻非常瘦削的狗狗被綁在柱子旁。（Barking Mad Dog Rescue）

義工表示雖然狗狗長期遭人類虐待，但當毛孩看見他們走近時，表情立即變得精神抖擻，「狗狗看見我們就像見到了救星一樣。」事件曝光後，教堂牧師辯稱他從街上把狗救走後，由於不懂該如何照顧牠們，才會做出愚笨的事。經過義工明查暗訪，發現教堂職員每星期只為狗狗提供兩次吃飯機會，由於這些狗狗長期都處於肌餓狀態，身體亦因此變得瘦削。

義工發現教堂職員每星期只為狗狗提供兩次吃飯機會，由於這些狗狗長期都處於肌餓狀態，身體亦因此變得瘦削。（Barking Mad Dog Rescue）

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動保團體於事件後立即接走狗狗，並將牠們安置於中心，發言人表示等到毛孩身體恢復，將為狗狗接種疫苗、絕育及尋找新主人。事件曝光後，不少網民紛紛斥責牧師虐狗的行為，「虐狗的決定是神的主意嗎」、「這些狗狗天生就被處於悲劇之中」、「我實在看不下去了」、「請停止虐待動物！」