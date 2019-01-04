大學生創線上浪浪助養平台　創辦人：冀聚沙成塔改變牠們命運

內地河南鄭州幾名大學生，早前於網上建立了一個流浪動物助養平台，人們可透過雲端平台看到寵物介紹，簽訂電子協議後，就可為助養的動物命名，團隊亦會聘請專人餵飼毛孩，並將定期向用戶匯報寵物情況。平台創辦人表示冀透過平台聚沙成塔，一點一滴地幫助社會上的浪浪，改變牠們的命運。

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領養平台創辦人王珊表示，手機用戶只需下載「喵星領養」，就可以看到平台中的貓狗資訊，「（平台裡）會提供貓咪的一些照片，及一些（動物）基本信息，然後你只需選擇喜歡的寵物，就可以利用二維碼助養狗狗。」

王珊表示有見中國各地的浪浪領養機構由於資金緊拙，營運因此十分吃力，於是便決定與同學一同合夥創辦此助養平台，令更多浪浪有機會取得「重新」的機會。（梨視頻截圖）

王珊又表示，有見內地各地的浪浪領養機構由於資金緊拙，營運因此十分吃力，於是便決定與同學一同合夥創辦此助養平台，「其實那些流浪貓狗在社會上生存的狀況其實很緊急，我們希望透過平台大學生的一點力量跟努力，去幫助牠們改變命運。」

平台除為用戶提供助養機會外，亦別出心裁地為助養者製作領養證書，藉此提升用戶領養過程中的新鮮感及體驗感。（梨視頻截圖）

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平台除為用戶提供助養機會外，亦別出心裁地為助養者製作領養證書，「我們除了會替貓狗們購買糧食、日用品，還會向用戶發出證書，希望藉此提升他們的新鮮感跟體驗感。」

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