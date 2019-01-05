【怕失去】唐狗遭拋棄埋下心理陰影　散步路線一變即飛奔主人旁

台灣一隻唐狗在牠4個月大時被遺棄於火車站，幸好當時被現在的家人領養，毛孩終重新感受溫暖。但狗狗經歷被遺棄一事後，毛孩的內心似乎忘不掉悲痛的經歷，每當與主人出門，若發現散步路線有變，就會表現得相當緊張，有時甚至會跳上車不敢散步，幸好主人在兩年間悉心的照顧下，狗狗終了解牠並不孤單，對人類重拾信心。

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網友高皓筠早前於Facebbok群組《有點毛毛的》分享了自身的故事，高指第一次遇見兩年前領養回來的狗狗時，毛孩正獨自在大熱天裡咬著狗繩來回奔跑，在人來人往的車站尋找原主人的身影：「那雙看著人類的眼神，就像在乞求『快幫幫我』！」後來她將狗狗帶回家並於網上協尋但不果，「萊恩」就成為高皓筠家中新成員。

網友高皓筠表示她第一次遇見萊恩時，毛孩正獨自在大熱天裡咬著狗繩來回奔跑，在人來人往的車站尋找原主人的身影，非常淒慘！（Lion_Ban_witty）

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高皓筠憶述狗狗剛回家就非常黏人，性格也非常乖巧，但有時候從牠的雙眼可以看得出，牠正埋藏著心事，「第一次去海邊的時候，牠下車走不到100公尺便猛然回頭，不論我怎麼哄、拉牽繩都沒有用。」她又表示萊恩死命反抗，最後甚至抓狂一路衝回車廂，牢牢地把屁股黏在踏板上，「那滿臉驚恐的表情，讓我意識到牠回憶起被丟棄的那天，頓時覺得好心痛。」

高皓筠憶述狗狗剛回家就非常黏人，性格也非常乖巧，但有時候從牠的雙眼可以看得出，毛孩正埋藏著心事。（Lion_Ban_witty）

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後來高皓筠細心觀察下，發現狗狗每次坐車外出時都總把頭探在車外，似乎想要記熟車子走過的路徑，「只要我稍微改變散步路線，牠就會緊張低鳴，或是突然跳車急奔回去。」從此以後，高皓筠一發現狗狗想要回家就會中途折返，不過也特意增加出門頻率，盡量給予更多的陪伴，讓毛孩安心。

高皓筠表示經過兩年悉心的陪伴，萊恩終卸下心防，重新信任人類。（Lion_Ban_witty）

經過2年的陪伴，萊恩已重新信任人類：「雖然狗狗每次散步時，仍會用雙眼緊緊盯著我，有時甚至為了同時追著我和家人不斷來回折返跑，但牠已比以前安心更多，不過每次毛孩回到家就會累得倒下，哈哈！」