【貓之報恩】浪貓被餵飼一年仍臭臉　但毛孩一個舉動卻感動網民

當你拯救了毛孩的一生，牠們就會用一生的時間感謝你。網友陳小美每天都會餵飼家裡附近的浪貓，其中一隻混種貓貓有別於其他同類，即使已經認識了小美1年多，仍堅持不給她觸碰，讓她以為牠不是一隻知恩圖報的貓貓！誰知近期這隻貓貓卻主動將自己的寶貝當成禮物，放置在小美家門前，感謝長期以來的餵養之恩，讓小美相當感動！

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居於台北三峽的陳小美從小熱愛小動物，家中不但收養了9隻貓、3隻狗，甚至會定期餵養街頭巷尾的流浪野貓，帶浪浪們去結紮。一般來說，浪孩們只要接受到人類悉心的餵養照料後，都會漸趨與飼養人親近，但唯獨有一隻超有個性的「山貓」卻不是如此。

小美表示一般來說，浪孩們只要接受到人類悉心的餵養照料後，都會漸趨與飼養人親近，但唯獨這隻超有個性的「山貓」卻不是如此。（陳小美）

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陳小美表示「小山貓」一開始已給予她一種難以親近的感覺，隨著時間令彼此熟悉後，小貓終願意被帶到醫院結紮。由於山貓是母貓的關係，小美需要為毛孩小心地處理傷口，因此便將牠帶回家中一個禮拜，直到傷口完全復原後，才讓牠回到原處生活。小美又表示超有個性的山貓一被野放後，又重返以往一樣，不親人繼續做自己，因此讓她一度認為貓貓是一隻「忘恩負義」的獨行俠，至此也沒特別為牠找尋新主人。

小美表示超有個性的山貓一被野放後，又重返以往一樣，不親人繼續做自己，因此讓她一度認為貓貓是一隻「忘恩負義」的獨行俠，至此也沒特別為牠找尋新主人。（陳小美）

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誰知看似冷酷無情的貓貓，最近卻做了一件讓小美感動不已的事情。這天當小美的丈夫打開家門時，竟發現山貓嘴巴裡竟叼著1隻老鼠屍體來到門口，默默地放下屍體後什麼也沒做，這時令他恍然前陣子家門早前也曾出現了一隻死老鼠，原來這是小山貓特意送上的禮物，「雖然牠平時不親人也不愛撒嬌，但卻用如此獨特的方式來表達感謝，非常感動。」

小美提醒丈夫不要讓貓咪看見丟棄屍體的過程，以免山貓看到後會傷心，不想辜負貓咪精心準備的「謝禮」。（陳小美）

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突如其來的老鼠屍體一般會令人感到驚恐，但貓咪是次的舉動卻成功融化了不少網友的心，長期餵養貓貓的小美也表示，家裡的喵喵們有時也會抓老鼠來玩，對她來說處理死老鼠不是一個大問題，她反而提醒丈夫不要讓貓咪看見丟棄屍體的過程，以免山貓看到後會傷心，「畢竟這是牠精心準備的謝禮。」

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