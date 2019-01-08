小唐狗遭遺棄　義工欲丟頸圈　毛孩舉動惹哭網民

浪浪的出現原因，歸根究底就是人類的棄養行為。 Facebook專頁「大熊媽咪 新鮮烘培手作寵物零食」早前發帖表示，台灣一隻小唐狗遭主人棄養，但忠心的毛孩仍未知牠被遺棄已成事實，每天死守地盤工地等待主人接回家。義工看見狗狗戴有頸圈，擔心牠長大後會勒住脖子，因此決定幫牠除下，豈料幾天後狗狗竟撿回頸項欲戴回身上，不少網民看見這個畫面都表示心疼萬分！

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大熊媽咪表示，狗狗一開始是在河堤施工的地盤被發現，看見狗狗疑被遺棄，她與其他義工於是輪流餵養，由於擔心小唐狗淋雨生病，她們還簡單地安裝了一個小屋給毛孩，好讓牠好好生活。義工有見小狗成長速度非常快，擔心牠會突然離開工地流浪到其他地方，因此就將牠的頸圈取下，免得圈子會嵌到脖子裡面。

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義工們再到工地探望小狗時，竟看到一幕令人心酸的畫面，狗狗竟奮力地從草叢把頸圈舀出來，並非常狼狽地欲將頸圈戴回脖子上！（FB@大熊媽咪 新鮮烘培手作寵物零食）

不過，當義工們9日後再到工地探望小狗時，竟看到一幕令人心酸的畫面，狗狗竟奮力地從草叢把頸圈舀出來，並非常狼狽地欲將頸圈戴回脖子上，「牠一心覺得自己是有主人的，戴上項圈主人就會來帶她回家……看了非常心疼。」



義工又提到，當帶狗狗去看獸醫時，發現毛孩非常害怕電單車，「就算上車，也是沿路很害怕，我們想，她主人應該是騎車帶她去河堤，坐上摩托車就哭。」由於資源有限，義工只好將狗狗暫時安置於寵物店。早前已發帖為毛孩尋覓新主人，讓毛孩能在這個冬天重新感受溫暖。

由於資源有限，義工只能將小唐狗暫時安置於板橋江子翠的寵物店，早前已發帖為毛孩尋覓新主人，讓毛孩能在這個冬天重新感受溫暖。（FB@大熊媽咪 新鮮烘培手作寵物零食）

▼▼▼點撃圖片！看小唐狗情況！▼▼▼

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據指，小唐狗生性善良親人，雖然流浪過一段時間，但從不護食更不會亂叫，非常乖巧，亦會主動和陌生貓狗一同生活玩耍。寵物店老闆表示，希望狗狗終能找到一個愛錫牠的主人：「牠已有過一次遭棄養的陰影，沒有人希望這隻小毛孩再經歷第二次。」