【天王級狗狗】周杰倫和昆凌除女兒外　還有個極受寵的兒子

天王周杰倫一家三口的幸福模樣，叫不少人羨慕，但其實他們家中並不止三位成員！他們家還養有一隻6歲多的白色松鼠狗「麻吉」，而「麻吉」更是二人的訂情信物。「麻吉」雖然個子小小，卻是天王家中最得寵的兒子。

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別看現年僅6歲的「麻吉」個子小小，但牠已擁有一家咖啡廳，更曾數度登上雜誌封面。昆凌在2016年開設了一家以「麻吉」命名的咖啡廳，並讓牠當上店長。同年，外表可愛的「麻吉」還被邀請跟媽媽昆凌一同拍攝時裝雜誌封面，萌爆模樣迷倒了不少讀者。

「麻吉」個子小小，但牠已擁有一家咖啡廳，更曾數度登上雜誌封面。（Facebook@昆凌）

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「麻吉」之所以這般備受寵愛，全因牠是周杰倫和昆凌之間的訂情信物。2012年，周杰倫選擇在昆凌19歲生日當天，送給她一頭白色的松鼠狗。收到這份禮物的昆凌直言，當時剛斷奶的「麻吉」就像「一坨雪球，很像北極熊」，她感到十分驚喜：「看到麻吉感覺很特別，突然覺得責任重大。這是一個生命，要對牠負責任。」

「麻吉」是周杰倫和昆凌婚禮的花童。（新浪時尚）

昆凌透露，「麻吉」有次因聽到她回來而興奮得從沙發跳下，前腳竟因此意外骨折，令她心疼了許久。她還表示，愛女Hathaway也很喜歡狗狗，但狗狗們都怕了她，尤其是「麻吉」。每次當女兒去抱「麻吉」時，「麻吉」便會飛快地逃走，她笑言女兒就像「哥斯拉」般。

一向熱愛動物的昆凌推出了寵物寫真書《我的好麻吉，讓我守護你》，作慈善用途。（凱特文化）

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2016年，一向熱愛動物的昆凌推出了寵物寫真書《我的好麻吉，讓我守護你》，作慈善用途。書中收錄了不少「麻吉」的可愛照片，以及昆凌親自到訪流浪狗收容中心的所見所聞；而作品的版稅亦會平均捐給動物保護機構，為流浪動物出一分力。