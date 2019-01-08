寵物醫院新設「家屬床位」　主人可陪愛寵過夜　貼身照顧

日前，南京一間寵物醫院實行了一項新措施，就是在住院的動物們籠外預留空間，放置摺疊床供寵主留宿。

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日前，南京某家動物醫院實行了一項大獲好評的新措施，那就是設「家屬床位」。院方在住院的動物們籠外預留了空間，放置摺疊床供寵主留宿。該間醫院的獸醫指：「寵主把寵物當成子女，時常會自稱爸爸媽媽。」因此，院方才決定有此政策，讓寵主們徹夜陪伴留院「子女」。

日前，南京某家動物醫院設立了「家屬床位」。（梨視頻截圖）

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實施這個政策後，很多寵主都決定留在醫院陪同生病的寵物們。其中一位大叔因他所養的金毛尋回犬也住院了，他便留了下來，更表示：「不陪（牠）就不放心。為了讓牠快點好起來，所以要給牠愛…安慰牠。看見牠病我都掉淚了。」

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這項政策同時也備受網民讚賞，網民們紛紛留言支持該寵物醫院，「家裏不養狗狗的人是永遠體會不到這種心情的，太感同身受了」、「還挺人性化」、「狗是人類的伙伴，最忠誠那種！」、「善良的人才會把狗狗當家人照顧」