颱風「帕布」吹襲泰國居民緊急疏散　老爺爺棄家當只緊抱愛貓逃生

颱風「帕布」（Pabuk）日前（4日）登陸泰國南部，為附近地區帶來狂風暴雨。為安全起見，政府連日來建議逾萬名遊客及居民撤離。正當其他居民均拿著大包小包的雜物逃難時，一位衣杉單薄的老爺爺卻只緊抱著愛貓，畫面令人動容。

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颱風「帕布」（Pabuk）於上週五（4日）登陸泰國，為南部地區帶來惡劣天氣。因當地已經30年沒有在雨季以外出現颱風，政府下令當地遊客及居民須緊急疏散。

颱風「帕布」登陸泰國南部，帶來狂風暴雨。（Instagram@sutangaidee）

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颱風迫在眉睫，當地居民只得帶同最珍貴的家當逃難，能帶走的行李十分有限。正當每人都提著大包小包的家當時，一位衣服單薄的爺爺顯得尤其突出。該名爺爺僅提著一個袋子，神情迷惘，而雙手則緊緊抱著一隻小貓。小貓被爺爺用數件衣衫包裹，外表安好。

衣服單薄的爺爺帶著不多行李逃難，而雙手則緊緊抱著一隻小貓。（Facebook@Chủng Tộc Đại Ngáo Husky）

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從照片中可見，爺爺身旁似乎並無家人陪伴。他獨自抱著小貓的模樣被人拍下並分享至Facebook群組，不少網民看到照片後均表示心酸，並留言「貓是他最珍貴的財產」、「看貓貓肥嘟嘟的樣子，爺爺平時一定對牠很好」、「希望老爺爺和貓咪一切安好」。

除此之外，很多貓奴紛紛在帖文留言指自己一旦遇上災難也會這樣做，並貼出貓主子可愛萌照。