骷髏狗狗瘦得剩下皮和骨　遇上好心人後竟奇蹟蛻變成可愛毛球

葡萄牙一名網友日前（7日）上載了一段紀錄一頭瘦削狗狗蛻變重生的短片，帖文在一星期內已獲三千多萬人次觀看及逾90萬次轉發。片段中的狗狗從瘦得皮包骨的可憐模樣，搖身一變成長滿毛髮的可愛小狗，牠的奇蹟蛻變感動了一眾網民。

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葡萄牙網友Marlaine Divina上周日（7日）分享一段短片至Facebook，片段紀錄了一頭可憐狗狗的重生過程。片段中，一頭極度瘦削的白色狗狗正埋頭進食，身上幾乎只剩皮和骨，瘦得就像骷髏般。

狗狗瘦得就像骷髏般。（Facebook@Marlaine Divina）

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牠身上逾半的的毛髮都被剃掉，剩下的少量毛髮則亂成一團，全都打了結。然後，動物保護組織的人便把狗狗抱起，帶到收容所悉心照顧。

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義工們為狗狗洗澡及剃掉打結的毛髮，令牠外表看上去乾淨了許多。瘦得「皮包骨」的狗狗每天也很享受食飯環節，把碗內的食物全都吃光。狗狗除了努力增肥外，在收容所內也認識了不少狗朋友，從片段中可看出牠們相處得十分融洽。

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隨著時間過去，狗狗胖了不少，雖然體型依然瘦削，但總算不至「皮包骨」。牠身上的毛髮亦已逐漸長回來，毛量與一般狗狗無異，可愛得令人看不出牠曾經歷過不堪回首的日子。

狗狗現時胖了不少，而毛髮也變得濃密，跟最初相比簡直「判若兩狗」。（Facebook@Marlaine Divina）

經過義工們的細心照料，狗狗現時的模樣跟最初「判若兩狗」，果真如Marlaine在帖文中寫道般：「愛能治癒所有傷痕。」這段短片至今已獲三千多萬人觀看及超過90萬次轉發，於世界各地均引起迴響。網民們看到狗狗重獲新生，紛紛留言表示感動。

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