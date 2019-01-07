流浪狗捱冷瑟縮街頭　善心女脫圍巾送暖　網民：太帥了

近月天氣寒冷，面對又濕又冷的天氣，總是讓人特別想躲在溫暖的被窩裡，但對流浪的動物來說，這是件可遇不可求的奢侈舉動。 網上最近流傳著一段感人短片，事緣韓國一隻流浪狗狗於寒冷天氣下瑟縮於便利店門外避寒，一位女子途經該店時，看見毛孩的慘況立即脫下頸巾為牠添暖，整個暖心過程被閉路電視全部拍下，不少網民看畢後都大讚該名女子善舉！

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閉路畫面可見，一名長髮女子踏出店門，發現正下著飄雨便打開傘子，誰知當她準備離去時又突然停下了腳步，當網民正想著為什麼這名女子會有如此舉動，下一秒出現一幕令人動容的畫面。原來該名女子發現店門外有隻蜷縮成一團的浪浪，便立即解下脖子上的頸巾，披蓋在毛孩的身上好讓牠能在寒冷中渡過，狗狗感受到善心女的溫暖，立即抬起頭子向好心的女子致意，場面感動！

從閉路電視可見，該名女子發現店門外有隻蜷縮成一團的浪浪，便立即解下脖子上的頸巾，披蓋在毛孩的身上好讓牠能在寒冷中渡過。（IG@dogcat7942）

▼▼▼點撃圖片！看善心女行俠仗義過程！▼▼▼

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網民：太有愛了

該名女子將頸巾妥妥地蓋在狗狗身上後，非常瀟灑地撐起雨傘離去，不少網友都大讚該名女子的舉動：「她脫下頸巾的那一刻實在太帥」、「她就是天使」、「善良的人！如果可以遇到這隻狗，我想帶牠回家」、「眼淚忍不住掉下來」、「狗狗立即不冷了」、「太暖太有愛了」、「有人經過、但卻只有她停下腳步！」

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