【時光機】Google街景圖遇亡犬　網民：牠以另一種方式陪你

Google街景圖有時不單止可讓人尋找行走路線，有時更有可能化成「時光機」，讓我們重回昔日美好的時光。 近日就有網民於網上論壇分享一幅感人照片，指從Google街景圖中看見亡犬10多年前伏在家門外的情景，讓他不禁淚崩說道：「雖然你走了大概也10年了，看到這個依然覺得難過……」

有網民上周日（13）於台灣討論區「Dcard」分享了一則令人淚崩的感人故事，指在Google地圖上看見死去的親人數年前站在家門的畫面，此帖文一出旋即吸引逾1.1萬名網友讚好，誰知這位網民在緬懷親人期間再掃掃地圖畫面，竟發現Google街景車又剛好拍到他那隻經已離世逾10年的愛犬！

有狗主指從Google街景圖中看見他那隻經已離世逾10年的愛犬，讓他不禁在螢幕前淚崩！（Dcard）

相關文章：安樂死前最後一程 主人載老狗兜風 用最美麗風景送別

從圖片中可見，當時狗狗正伏於家門外的道路，還恰巧地回過頭望著鏡頭！該名狗主看見此圖後不禁淚崩說道：「雖然你走了大概也10年了，看到這個依然覺得難過......」不少網民看完街景照片後都紛紛表示感動，指狗狗正以「另一種方式」陪伴著主人，還提醒樓主趕快將街景圖截下留念，以免Google日後更新系統，再也不能看見狗狗的身影。

不久前弟弟無聊查了家裡附近的google地圖，陪伴了我們將近10年的時間，雖然你走了大概也10年了，看到這個依然覺得難過...... 網民（狗主）

不少網民看完照片後都不禁分享自身經歷，指亡犬也曾出現過於Google地圖內（資料圖片）

相關文章：【跨物種的愛】牧羊犬做小牛保姆 無懼體型懸殊 貼身守護

不少網民看完照片後都不禁分享自身經歷，有網民表示他的愛犬於2012年離世，也同樣地被Google街景車拍下離世前兩個月躺在門口睡覺的樣子：「不過2015年隨著Google更新街景圖，狗狗相片便消失不見了，幸好有截圖保存。」

Google地圖其實設有「街景時光機(Time Machine)」功能，即使地圖經已更新，地方變得面目全非，主人只需選好想尋找的地點，然後再拖拉時間軸至你想看的年分，就能探索昔日的街景！（資料圖片）

相關文章：癌病末期主人把僅有生活費買狗糧 主人：很不放心牠

Time Machine功能 讓網民探索昔日街景​

不少網民看完此帖文後都表示，希望從街景圖中重見亡寵的蹤影，有「醒目網民」就指Google地圖其實設有「街景時光機（Time Machine）」功能，即使地圖經已更新，地方變得面目全非，主人只需選好想尋找的地點，然後再拖拉時間軸至你想看的年分，就能探索昔日的街景！