流浪狗美式足球比賽　殘障狗狗也可一同參與　背後有個偉大理念

「超級盃」（Super Bowl）是一年一度在美國舉行的美式足球冠軍賽，多年來均極受市民歡迎。其實不僅人們可以參與美式足球，狗狗們也可以！ 美國電視頻道「Animal Planet」自2005年起開始舉辦「幼犬盃」（Puppy Bowl），邀請收容所內的12至21星期大的狗狗們參加比賽，藉此鼓勵人們領養動物。

整個「幼犬盃」比賽將在電視頻道「Animal Planet」上播放，因此各項細節也籌備得很認真；不但有球證暨主持人，大會去年為歡迎運動員們進場，更特地安排了一隻雞負責「彈奏」鋼琴，而雀鳥則負責把最新賽況「更新」至社交平台。

電視台最新發布的今屆比賽花絮。（Animal Planet）

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參與比賽的狗狗均是在不同收容所選出，當中部分選手有著明顯身體缺陷，如失去了眼睛或手腳等。縱使如此，牠們在賽場上依然奮力比賽，表現毫不遜色。去年有34家收容所參與比賽，狗狗選手數目共達78名。為了吸引狗狗們望向鏡頭，工作人員更特地在鏡頭旁塗上花生醬。

▼▼▼▼▼點擊影片看去年比賽的精華片段▼▼▼▼▼

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狗狗將分為兩隊進行比賽，分別為「Ruff」和「Fluff」，以不同顏色的領巾以作識別。比賽規則十分簡單，跟一般美式足球比賽頗相近，只要帶著「球」抵達對方隊伍的「達陣區」即可得分。「幼犬盃」及「超級盃」最大的分別就是前者比賽中有更多「球」供爭奪，所有放置於地上的玩具均可成為「球」。

大會為了讓成犬有曝光機會，今年一併舉辦了「狗狗盃」。（Animal Planet）

▼▼▼▼▼點擊相片看幼犬組及成犬組選手的英姿▼▼▼▼▼

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大會為了讓成犬們也有更多曝光機會，今年一併舉辦了「狗狗盃」（Dog Bowl），比賽將於2月2日晚上播出。「幼犬盃」比賽於今年邁入第15屆，今年有超過90名狗狗選手參賽，戰況想必十分激烈。比賽將在2月3日於「Animal Planet」首播，有興趣的朋友必定不能錯過！

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