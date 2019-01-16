混種狗狗長出奇怪大耳　真相大白後網民笑翻：牠是某卡通的祖先

快講！你是不是迪士尼派來我家的間諜！台灣雲林縣一位主人早前上載一幅狗狗相片，從圖片可見兩歲大的唐狗「QQ」一臉哀怨地坐在客廳地板上，仔細一看不難發現牠的耳朵長得又圓又大，彷如迪士尼卡通「米奇老鼠」！照片上載後旋即瘋傳各大寵物社團，引來不少網友熱烈討論，但後來主人才澄清，狗狗的耳朵並不是天生，而是透過軟體修圖打算娛樂大家，非常惹笑！

QQ的主人「唐加咻」早前於社交網站上載照片，從相片中可見，狗狗頭上有著又大又圓的耳朵，並笑問「那個...有人知道這混到什麼嗎！」，不少網民看畢相片後立即留下惹笑留言，「是米老鼠混出來的吧」、「這是真耳朵嗎」、「混到米奇啦」、「快點帶牠回去迪士尼認祖歸宗」、「米老鼠！哈哈哈」，還有人打趣說道：「迪士尼準備找狗狗回巢了！」

QQ的搞笑照片上載至網絡後旋即瘋傳各大寵物社團，引來不少網友熱烈討論！（ETtoday）

▼​▼​▼​點撃圖片！看可愛QQ！▼​▼​▼​

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主人後來有見「群情洶湧」，事後立即上載原圖，原來QQ的耳朵並不是圓圓的，而是又尖又挺的朝氣耳朵！主人表示起初只打算娛樂一眾網民，因此透過修圖軟體惡整一下毛孩，她又笑說之前看見有隻柯基長了米奇耳的報道，忽然靈光乍現，想說來玩玩看，「沒想到QQ一弄可愛到爆炸，意外的超Q！」

不少網民看畢狗狗「照片」後都紛紛表示狗狗樣子非常惹笑！（ETtoday）

▼​▼​▼​點撃圖片！看QQ與珍珠生活點滴！▼​▼​▼

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主人又指，QQ從小就有張很皺、很委屈的可憐臉，家人因希望狗狗長大變得可愛漂亮，因此將牠命名為「QQ」。家中另外還有一隻狗妹妹「珍珠」，兩隻狗狗從小一同生活，彼此愛吵愛鬧但卻永遠分不開，做什麼事情都總要黏在一起，但又同時一起遭受主人的惡整，非常搞笑！