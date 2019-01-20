普京訪塞爾維亞獲贈牧羊犬　狗狗面前鐵漢都要俯首屈膝

俄羅斯總統普京，一直以來都是以強悍霸氣的形象展現在大眾面前，但面對狗狗，卻有溫柔的一面。 近日（1月17日），普京在出訪塞爾維亞時，獲總統武契奇贈送小狗，這已是普京在任內收到的第5隻狗狗。

普京見到狗狗後，已急不及待伸手去撫摸狗狗。（Mikhail Klimentyev）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在當地時間周四（1月17日）出訪塞爾維亞時，獲總統武契奇（Aleksandar Vucic）贈送一隻三個月大的小狗Pasha（沙）。這是普京自2000年擔任總統以來，第五次獲贈小狗。

這隻乖巧的狗狗叫Pasha，會是普京收到的第5隻狗狗。（Mikhail Klimentyev）

據指，這隻小狗是純種的南斯拉夫牧羊犬，來自巴爾幹半島，是一種護衛犬，主要用於保護山區的羊群。當普京看到這小狗後，已急不及待的俯首屈膝，輕撫這隻小狗，並表示狗狗「很可愛」。

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~點擊圖片看普京與牠的愛犬們~

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說起普京，大家腦海中出現：強悍、尖銳、不苟言笑等詞彙。然而，這位俄羅斯總統，同時也是一位國際知名的愛狗之人。有見於此，不少國家想與俄羅斯打好關係時，都會送狗，因此有傳媒容這是俄羅斯獨有的「寵物外交」。

普京看到狗狗，已歡喜若狂。（影片截圖）

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事實上，普京愛狗已是舉世知名，不時收到狗狗作禮物。曾經常在普京身旁出現的黑色拉布拉多犬Konni，就是俄羅斯國防部長在2000年時所送贈，可惜狗狗已在2014年離世。在2010年時，保加利亞時任總理送給普京一隻深啡色的保加利亞牧羊犬Buffy。到了2011年，日本為感謝俄羅斯在大地震中施以援手，曾送贈國寶級秋田犬，取名Yume，日文意思是「夢想」。

普京不忍狗狗受苦，火速上前隻手抱起狗狗。（VCG）

還有就是2017年，土庫曼將中亞牧羊犬Verni送給普京。當時土庫曼總統別爾德穆罕默多夫粗暴地抓住小狗後頸向上提起，而普京卻急急上前雙手將狗狗抱起，畫面對比強烈，誰是愛狗之人不言而喻。