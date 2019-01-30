【最遙遠的距離】女子搭訕對面大廈貓貓　竟收到主子驚喜回覆

19張便利貼、兩棟大廈及一隻貓，竟然是一個窩心故事？ 加拿大多倫多一名女子因成功用便利貼向對面大廈的貓貓搭訕，一夕間在Twitter爆紅，該貼文獲超過20萬人讚好，而她更被部分網民封為搭訕的榜樣。

Erika Strong本來只是一位普通的上班一族，在多倫多生活及工作。然而，她上周三（23日）在Twitter的一則貼文卻令她成為網絡紅人。

Erika及其同事把19張便利貼組成句子「你的貓叫甚麼名字？」（Twitter@Erika_Strong）

Erika偶爾會在上班期間走到窗邊，看看窗外的景色稍作放鬆。每逢她望向對面時，總會看見一隻白色的貓貓。那隻貓經常會坐在窗旁看風景，久而久之，Erika及其同事開始對牠感興趣。

一個多月後，她們竟然真的收到了對面的回覆。（Twitter@Erika_Strong）

一天，她們鼓起勇氣向貓貓隔空搭訕。她們把19張便利貼貼在窗上，組成句子「你的貓叫甚麼名字？」，希望獲得貓主回覆。6星期過去了，就在她們也幾乎忘記這條便利貼時，她們卻收到了來自對面的回覆！她們望向對面，赫然發現貼有一張寫著「Marshall」的紙，相信是貓貓的名字。她們興奮無比，Erika形容當下「興奮得要死了」。

Erika告知Marshall牠成名了。（Twitter@Erika_Strong）

相關文章：浪貓在石頭上撒尿 因太凍被黏住 暖心大叔營救

Erika隨即在Twitter分享這個好消息，豈料這篇貼文在24小時後已獲得15萬人讚好。她直言受寵若驚，並決定告知Marshall。於是，她在公司窗戶貼上了新的便利貼，內容為「你成名了！」，更附上了貼文的網址。

Erika詢問網民們她下一條問題應是甚麼。（Twitter@Erika_Strong）

原貼文至今已獲逾22萬人讚好及6萬多人分享，Erika甚至在Twitter上收集意見，詢問網民們她下一條問題應是甚麼。