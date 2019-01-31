愛心女跑手抱起迷路狗仔走30公里完成馬拉松比賽

泰國43歲跑手凱吉拉（Khemjira Klongsanun）本月20日參加一項馬拉松賽事，比賽途中她看見一隻疑似迷路的小狗，為免小狗被其他參賽者踢傷，凱吉拉犧牲了比賽成績，抱着牠完成餘下30公里賽事，賽後更收養了牠。

抱住狗狗完成賽事，實在不簡單。（Dailymail）

凱吉拉憶述，她在賽道旁邊，看見有一隻只有數個月大的泰國脊背犬，與其他跑手擦身而過，險象橫生。 她稱，發現狗狗的位置附近沒有民居，因此估計小狗是迷路，或遭遺棄。

由於擔心牠無法生存：「我估計這個傢伙迷路了……我只好抱起牠，離開那個不安全的環境。」她當時決定犧牲比賽成績，一手抱起小狗，一邊繼續完成餘下賽事。其他跑手看見她抱着小狗比賽，都不禁吃驚。

狗狗懷疑是途路了，幸好遇到好心人。（Dailymail）

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凱吉拉在比賽完畢後曾嘗試尋找小狗的主人，可惜無功而還，最後凱吉拉決定收養小狗，替牠取名Chombueng，與她原本飼養的兩隻狗一起生活：「抱著狗狗跑30公里，較正常跑馬拉松辛苦多一倍，但牠實在很可愛。」

這場比賽中，凱吉拉沒有勝出，但她所得到的，毫無疑問比賽事成績還更多。

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