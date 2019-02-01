【奇蹟】失明西施犬險被安樂死　獲救後連視力也恢復

美國洛杉磯的一隻流浪狗因失明而差點被安樂死，幸獲一個動物救援組織救起。正當大家也以為牠會帶著失明的雙眼度過餘生時，4年後的轉變卻讓所有人也刮目相看。

現年16歲的西施犬Cherry Blossom看起來跟一般狗狗無異，雙眼十分精靈，但原來牠在4年前仍是過著煉獄般的日子。

誰又猜到這隻小狗4年前過著苦不堪言的日子？（Hand in Paw）

4年前，Cherry Blossom還是一隻失明，更是一隻瀕臨被安樂死的狗。牠被前主人遺棄，在美國洛杉磯街頭流浪，靠著吃垃圾維生。後來，牠被收容所人員發現；但因牠的狀況太差，而被列進「安樂死名單」。

4年前的Cherry Blossom因失明被被列進「安樂死名單」。（Hand in Paw）

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就在鬼門關前，美國加州一個動物救援組織Hand in Paw的創辦人Piper Thomas拯救了牠。當時，Piper看見牠在籠內瑟瑟發抖，便萌生了拯救牠的念頭。Piper憶述：「看見一隻狗狗不知自己身在何方，躲在角落顫抖，令我很心碎。那家收容所很嘈雜，而且很冷，對一隻失明狗狗而言絕不是好地方。」

一個動物救援組織的創辦人拯救了牠。（Hand in Paw）

Piper隨即把Cherry Blossom帶離收容所，並將牠送醫。獸醫發現牠身上長滿腫瘤，而耳部及口腔也有毛病。雖然牠被百病纏身，獸醫最後也成功為牠更換視網膜，治癒了牠的白內障，讓牠恢復視力；而身體其他問題亦隨著治療慢慢好轉。

獸醫為牠更換了視網膜，讓牠恢復視力。（Hand in Paw）

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「牠和以前的模樣截然不同！」Piper說。當牠痊癒後，Piper馬上為牠尋覓新歸宿。起初Piper還擔心這將是一項艱難的任務，但事實完全相反；Cherry Blossom很快就被領養了，領養者正是Piper舊同學的母親 ── Mary Dooley。

Cherry Blossom現在可是萬千寵愛在一身的小公主！（Hand in Paw）

Mary十分疼愛Cherry Blossom，不論去到哪裡也會帶著牠，還為牠親自下廚及打扮。牠的救命恩人Piper也感動不已：「看到牠從被眾人忽略及遺棄，到現在找到最幸福的歸宿，我很慶幸能促成這事。」