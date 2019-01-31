初生狗狗慘遭淋腐液嚴重毀容　鬼門關前遇上她改變一生

伊朗的一頭小狗因被腐蝕性液體淋潑，導致嚴重毀容，還差點被安樂死。幸好，一名義工阻止了獸醫進行安樂死。所謂「大難不死，必有後福」。這隻可憐的小狗現時已被加拿大一名善心女收養，接下來將進行數次整容手術，以修復樣貌。

當這頭伊朗小狗Mugsy僅得40日大時，有人趁牠在外玩耍時向牠淋潑腐蝕性液體，令她右眼、右耳及嘴部嚴重受傷。事件發生後，雖然牠的主人仍對牠不離不棄，但卻無力負擔高昂的醫療費用，因此決定為牠進行安樂死。

Mugsy因被人淋潑腐蝕性液體，嚴重毀容。（Instagram@mugsyhapoochi）

然而，就在獸醫動手前，恰巧被一名來自加拿大動保機構的義工看見，該名義工隨即要求獸醫住手。該名義工不希望看見Mugsy就此送命，而她認為當地醫療技術未必足以幫助Mugsy，於是便決定為Mugsy尋找居於北美洲的領養者。

但伊朗與北美洲相距近10,000公里，這種機會可謂微乎其微。

居於加拿大溫哥華的女子Taylor決定收養Mugsy。（Instagram@mugsyhapoochi）

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可是，奇蹟卻真的在Mugsy身上發生了。居於加拿大溫哥華的女子Taylor於網上看見關於Mugsy的捐款呼籲，當中的圖片被模糊化了並寫著「或令人不安的傷口」，她因好奇而決定看看這些圖片。她當時十分震驚：「我沒有想過情況可以這樣壞，我很想幫助牠。」

Taylor指Mugsy起初表現得極度驚慌，但牠現時已經完全適應了新生活。（Instagram@mugsyhapoochi）

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經過一小時的考慮，Taylor認為捐款並不足以拯救Mugsy，於是她決定領養這頭可憐的小狗，而與她同住的室友亦爽快同意。兩個月後，Mugsy終於橫跨了10,000公里，來到Taylor身邊。

Taylor指Mugsy起初表現得極度驚慌，躲在旅行袋內不願出來，同時不斷大聲吠叫。但兩個月後，Mugsy已經完全適應了新生活，與Taylor家中的其他狗狗及雀鳥相處融洽。

Mugsy與Taylor家中的狗狗及雀鳥相處融洽。（Instagram@mugsyhapoochi）

對於這場跨越半個地球的緣分，Taylor表示：「我不認為動物們擁有國籍，牠們之間應不被地區及界線所拘束。」Mugsy將在2月中接受第3次手術，重建鼻腔等部位。