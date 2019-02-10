回收場搬遷疑遺下忠犬　牆上日曆顯示牠已等了近一年

「日子每一天無情地逝去，而我卻還在原地等你。」台灣一名網友日前於其社交平台上載了一則貼文，內容說道長期餵養附近流浪動物的她，在4個月前發現市內某處廢鐵回收場搬遷後，有幾隻流浪狗在原地徘徊，近日更發現一隻年紀老邁的浪浪獨守空屋，登門仔細一看，竟發現牆上的日曆還停留於去年的4月23日，估計這些日子狗狗一直待在原地等主人歸來。

網友呂妮可日前於社交平台表示，位於新北市某處一個廢鐵回收場還在時，曾目睹過不少浪浪在此進進出出，甚至曾有狗狗亂過馬路而被撞死，後來回收場搬遷後，又發現場主沒將一直飼養的狗狗一拼帶走，直接遺棄幾個無辜的生命於回收場內，「前陣子還能見到3、4隻老狗在附近遊蕩，如今卻只剩下這隻老白狗獨守空屋，牆上停止的時針與不再翻動的日曆，顯得格外淒涼！」

呂妮可表示回收場是她長期沿途餵養浪浪的必經停靠站，又指經常會帶著食物去餵養其中一隻白色浪浪.（FB@呂妮可）

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呂妮可表示回收場是她長期沿途餵養浪浪的必經停靠站，又指經常會帶著食物去餵養其中一隻白色浪浪，先前更曾帶牠到醫院結紮，不過由於這隻狗狗心防甚重，每當見到呂妮可時，只願意給她摸一下就會立即走開，但是卻會不斷在其腳邊不停徘徊，似乎想藉此表達好感，呂妮可也因此無奈表示，「或許我還沒得到牠的信任。」

呂妮可近日更發現一隻年紀老邁的浪浪獨守空屋，登門仔細一看，竟發現牆上的日曆還停留於去年的4月23日，才發現原來這些日子狗狗仍一直待在原地等主人歸來。（FB@呂妮可）

▼▼▼點撃圖片！看慘慘浪浪！▼▼▼

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從照片可見這隻白色浪浪的眼神總是帶著淡淡的哀傷，目前大約10歲的牠，看見陌生人雖然不會主動討摸，但也不會任意攻擊吠叫，呂妮表示每當看到毛孩那充滿無助的眼神，心中總是希望幫牠找一個充滿愛的家，「想養牠的人，可能要會有包容與耐心等待牠的改變，要放慢腳步跟牠一起生活，牠會是一隻很文靜乖巧的陪伴老犬。」