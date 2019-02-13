惡徒疑因吃貓肉用刀劈小貓　牠頭殼裂成兩半　最後竟奇蹟生還

泰國Buiram地區的一頭小貓被狂徒用刀襲擊，頭殼及五官也受重創。本來眾人以為牠難逃一死，但奇蹟卻降臨了。小貓在手術後僅失去了一隻眼睛，其他部位已成功修復。

這頭可憐的白色小貓名叫「Titou」。牠日前於泰國Buiram地區被一名持彎刀的惡徒攻擊，從鼻子一刀砍下。及時逃脫的牠負著重傷在街上遊蕩，後被好心途人發現。該途人被牠的傷勢震驚，立刻送牠到當地收容所「Blue Dream Shelter」。

小貓Titou被人從鼻子一刀砍下。（Facebook@Mercury Press and Media）

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「Blue Dream Shelter」的創辦人Michael Chour眼見Titou傷勢刻不容緩，馬上駕車送牠到在30公里外最近的獸醫診所。獸醫發現Titou的頭殼被劈成兩半，眼睛、鼻子和下巴均嚴重受傷。他們推測惡徒應是打算吃掉Titou，才下此毒手。

Titou的頭殼被劈成兩半，眼睛、鼻子和下巴均嚴重受傷。（Facebook@Mercury Press and Media）

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手術十分成功，Titou除了失掉一隻眼睛外，其他部位已成功縫合。Michael每天也會親自探望Titou，他表示：「Titou在經歷這些事後，竟然在術後數天已能進食，而且精神還很好，真是奇蹟！」

手術十分成功，Titou除了失掉一隻眼睛外，其他部位已成功縫合。（Facebook@Mercury Press and Media）

Titou的故事傳開後，Michael馬上收到不少領養申請。現時，Titou已抵達新家庭展開新生活。Michael感概道：「雖然泰國在7年前已把販賣狗肉列作違法，但由於執法困難，很多人依然會屠宰貓狗作為食物。我很難想像有人忍心對Titou做出這種事，但同時對這麼多人願意伸出援手而感到窩心。」