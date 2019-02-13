貓咪咖啡店新年生意爆紅　每日200人慕名光顧只為「吸貓」？！

內地西安一間名為「吸貓館」的咖啡店於春節期間生意爆紅，每日總會吸引多達200人到來光顧，全因餐廳裡的貓貓全都會乖乖待在桌上讓客人任摸，負責人田小姐表示，經營這家「貓咖」是希望讓更多人體驗抱著貓咪的愉快心情，而最令人驚訝的是，店內竟有一隻價值九萬的波蘭貓咪，認真威水！

從影片中可見，店裡所有的貓都是布偶貓，據負責人表示，此貓種屬陪伴型貓咪，非常適合陪伴小孩子一同成長。（影片截圖）

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問及「吸貓館」開店的初衷，田小姐表示希望透過店子和貓貓，將快樂傳遞給顧客，「我希望可以讓想養貓，卻又沒法養貓的人過來體驗跟貓一起的快樂。」從影片中可見，店裡所有的貓都是布偶貓，據田小姐表示，此貓種屬陪伴型貓咪，非常適合陪伴小孩子一同成長。

田小姐表示希望透過店子和貓貓，將快樂傳遞給顧客。（影片截圖）

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田小姐又表示，不少父母都會帶著小孩來到餐廳光顧，「我們這個店就是甚麼年紀的客人都有，包括幾歲至10多歲的小朋友 ，以至20至30多歲的年輕人，都是特別的多，他們會過來體驗這種去抱著貓的愉快心情。」田小姐又表示，新春期間客人多得需要預約，每日吸引達200多人前來「吸貓」，相當誇張！

田小姐表示手上的布偶貓來自波蘭，身價達至九萬人民幣，名乎其實是一隻名種貓！（影片截圖）

而最令人驚訝的是，當記者問到田小姐手上貓貓來自哪裡時，她竟表示貓咪是來自波蘭，身價達至九萬人民幣，名乎其實是一隻名種貓！