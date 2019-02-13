【情人節】奪命朱古力　顏色愈黑毒性愈強　誤食急救法公開

大家應該知道朱古力對我們而言是美味的甜點，但對貓星人和汪星人是致命的毒藥。

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但到底是為什麼是致命的毒藥，就讓我在此簡單講解一下。

朱古力內含有一種生物鹼（可可鹼），味道苦澀，也是朱古力主要苦味成分，它甲基化後即為咖啡因，有興奮和利尿作用。朱古力越黑，它的可可鹼含量就越多。

朱古力內含有一種生物鹼（可可鹼），味道苦澀，也是朱古力主要苦味成分，它甲基化後即為咖啡因，有興奮和利尿作用。（Gettyimages／視覺中國）

人吃了最多會增加多巴胺等作用，但對貓星人和汪星人而言，朱古力的可可鹼是一種可以破壞神經心臟腸胃的毒素，更會使輸送至腦部的血液流量減少，造成心臟病和其他有致命威脅的問題！

一般在食用後2至4小時後出現症狀，會顯出不安的神情和活動增加。

貓狗一般在食用朱古力後2至4小時後出現症狀，會顯出不安的神情和活動增加。（Gettyimages／視覺中國）

中毒症狀主要表現為：食欲不振、流口水、嘔吐、腹瀉等，嚴重的話更會在12至36小時內抽搐甚至昏迷，心律不正，最終導致心臟衰竭而死。

當主人發現牠們有這類中毒跡象時，除了趕緊就醫之外，如在新年期間找不到附近的獸醫診所的話，唯有進行催吐急救，簡便的催吐方法是灌水催吐或灌鹽水，因為一般獸醫所能採取的急救措施，也只有催吐、洗胃和給予活性炭。

這種中毒目前並沒有任何解毒的藥物，因此別以為吃了的話就跑去獸醫就沒事。（Gettyimages／視覺中國）

而這種中毒目前並沒有任何解毒的藥物，因此別以為吃了的話就跑去獸醫就沒事，所以我們提議飼養貓星人和汪星人的家中，盡量避免這種可怕而又美味的「毒藥」出現。

冷知識：貓科動物由於基因的問題，所以無法品嚐得到甜味。

撰文：喵瘋人 世間上無人完美，有一半懂寫作但拍照會手震，是一位作家，有一半懂拍照但寫作會頭痛，是一位當了十年的專業寵物保姆，所以筆者是二人合為一人的『喵瘋人』！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「貓狗的禁忌食品 - 朱古力」​】

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