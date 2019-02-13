【發人深省】受狗狗動畫感動　首爾市長承諾關閉市內所有狗肉屠場

經常有云：「一套出色有意義的電影，往往能影響到人的思想」。首爾市長朴元淳日前於公開演說表示，看畢狗狗動畫片《The Underdog》後深被感動，並承諾將以各種方式施加壓力，讓首爾如今為數不多的狗肉店結業。不少民眾得知「禁狗肉」消息後紛紛表示支持，「全靠這套電影才能打破吃狗肉的傳統，這電影功不可沒！」

首爾市長朴元淳早前到戲院觀看韓國動畫片《The Underdog》後深受感動，續令他反思現時南韓國民吃狗肉的情況，並於公開演說表示將以各種方式施加壓力，讓首爾如今為數不多的狗肉店結業。（視國中國）

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據《韓國先驅報》報導，首爾市長朴元淳早前到戲院觀看韓國動畫片《The Underdog》後深受感動，續令他反思現時南韓國民吃狗肉的情況，他又於公開演說表示將以各種方式施加壓力，讓首爾如今為數不多的狗肉店結業，此言一出不少南韓國民都紛紛表示支持，「南韓終於可以擺脫吃狗肉的傳統，毛孩可過好日子了！」

位於祭基洞的京東市場亦是首爾主要的狗肉市場，目前共有5間店經營狗肉生意，其中3間狗肉販賣店及2間是屠宰場。（資料圖片）

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朴元淳表示，現時首爾清涼里站共有數間狗場，雖然當局不能強迫關閉，但他承諾未來將透過不同措施將狗場關閉。另外，位於祭基洞的京東市場亦是首爾主要的狗肉市場，目前共有5間店經營狗肉生意，其中3間狗肉販賣店及2間是屠宰場。

去年平昌冬奧的同志選手Gus Kenworthy遊歷首爾時就經過市內一間狗肉市場，從中發現10多隻狗狗被逼生活於狹窄骯髒的鐵籠裡，因此決定領養一隻狗狗回家，冀讓世人更關注韓國食狗肉的問題。（IG@guskenworthy）

南韓近年禁止民眾食狗肉的措施漸趨積極，再加上去年當地動保機構的爭取，南韓至少6間大型狗隻屠宰場經已結束營業，而此等宰場皆是當地狗肉餐館的主要供貨地。

除了動保機構關注事件，就連外國人都看不過眼，去年平昌冬奧的同志選手Gus Kenworthy遊歷首爾時就經過市內一間狗肉市場，從中發現市場環境非常狹窄骯髒，數十隻狗狗更在嚴寒下被鎖入鐵籠，席間還聽到毛孩們的哀嚎，Kenworthy不忍看見狗狗們的慘況續決定領養一隻狗狗回家，冀讓世人更關注韓國食吃狗肉的問題。