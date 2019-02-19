【母愛偉大】狗媽被車輾斷腳　陰道出血　忍痛躺路餵哺9幼犬

世上只有媽媽好 ，這句說話也可應用於狗狗身上！ 台灣嘉義縣一隻流浪母犬，日前疑遭車輛撞及導致左腳斷裂兼陰道出血，期間毛孩更痛至倒地不起，不斷原地哀嚎，但為求孩子們溫飽，媽媽仍然忍痛躺在路邊，為9隻幼犬哺乳。幸好最後流浪狗媽及其孩子獲善心人營救，並送至獸醫院救治，狗媽及其孩子終能脫險！

動保組織「嘉義王媽媽狗園」園長鄭又瑋本月初（6日）接到網民求助，指有浪浪受傷，他接報後立即趕往現場，發現一隻母狗遭車輛撞斷腿倒在地上動彈不得，期間還在原地哀嚎。最令人痛心的是，狗媽身旁還有9隻幼犬，為讓孩子得到溫飽，狗媽即使身受重傷，仍忍痛躺在路邊餵哺幼犬。

一隻母狗遭車輛撞斷腿倒在地上動彈不得，但牠為了讓孩子得到溫飽，仍選擇忍痛躺在路邊，為9隻幼犬哺乳。（FB@鄭又瑋）

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鄭又瑋觀察後指出，毛孩不僅腿斷，還可能有內傷，因此他立即將狗媽與其孩子送上車，打算送至鄰近動物醫院緊急送醫，但由於當時正值農曆新年 ，不少動物醫院正休市，無選擇下只好先為狗媽注射抗生素及餵止痛藥。幸好隔天就聯絡到一家動物醫院的獸醫，願意臨時趕到醫院協助應診。

流媽經診獸醫診斷後被發現其左後肢呈現傷口，盆骨骨折，甚至出現陰道出血及鼻腔流血的情況。（FB@鄭又瑋）

▼▼▼點撃影片！看浪媽​傷勢！▼▼▼

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狗媽經診斷後被發現左後肢呈現傷口，盆骨骨折，另外陰道及鼻腔亦有流血。獸醫認為牠是被車撞及後導致「脊椎錯位」，因此需立即為牠施手術處理傷勢，手術後獸醫指狗媽媽目前情況穩定。



鄭又瑋又指，9隻幼犬中，已有3隻公幼犬被善心人領養，不過仍有6隻健康的幼犬等待「主人」的出現。

鄭又瑋表示9隻幼犬中，事件後已有3隻公幼犬被善心人領養，不過仍有6隻健康的幼犬等待「主人」的出現。（FB@鄭又瑋）

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不少網民得悉浪媽忍痛餵哺的行為後，都紛紛表示感動，認為狗媽的愛相當偉大，「就算是動物，也是有感情的！」、「世上只有媽媽好」、「只有媽媽才會在緊急關頭仍然照顧孩子」、「母愛是世上最相當偉大的力量」、「願狗狗們盡快康復過好日子！」