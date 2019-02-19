【誘捕器捉狗】「白白」料為狗媽　康復及絕育後接受領養

漁護署前日（2月17日）因接獲流浪狗滋擾投訴，遂在黃大仙獅子山附近使用誘捕器捕捉一隻白色流浪狗。一名狗義工目擊事發經過，並將捕捉過程的相片分享至網上，當局隨即惹來大批網民批評。 事隔兩天，涉事的流浪狗「白白」已被送到拯救遺棄寵物中心（RCAP），目前健康狀況並無大礙，只有輕微皮外傷。從身體特徵觀察，職員相信牠剛誕下狗B。該組織又指，狗狗經獸醫檢查後，將開放予公眾領養，目前已有3名人士表示有意領養。

日前（17日），狗義工Erica如常於獅子山餵流浪狗時，目擊漁護署人員用罐頭誘捕一頭白色流浪狗。Erica稱，當時已立刻報警求助，指有人使用捕獸器，但警方回覆指涉事人員屬合法使用。從Erica當時拍下的照片可見，狗狗於掙扎時口部流血，左前肢亦疑似受傷。

「白白」在被捕捉期間疑似口部受傷。（資料圖片）

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事件在網上曝光後，漁護署做法隨即惹來大批網民猛烈抨擊。立法會議員毛孟靜及鄺俊宇亦有去信漁護署了解事件。毛孟靜在信中批評漁護署的捉狗方式極不人道，鄺俊宇則直斥用捕獸器捉狗方法過時。

漁護署做法隨即惹來大批網民猛烈抨擊，而立法會議員毛孟靜及鄺俊宇亦有去信漁護署了解事件。（資料圖片）

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「白白」被漁護署捉走後，有狗義工於昨日（18日）從漁護署土瓜灣狗房將牠贖回，並交由拯救遺棄寵物中心（RCAP）照顧。RCAP職員阿Sa指，「白白」約2歲大，相信為剛生產完不久的狗媽媽。

RCAP回應指他們會待確保「白白」身體健康及完成絕育後才會開放予公眾領養。（RCAP）

絕育後接受領養

阿Sa表示，由於「白白」之前情緒不穩，故仍未帶牠到診所檢查；但牠現時情緒已穩定不少，所以將在數天後為牠進行身體檢查：「『白白』無大礙，左前腳同口部都無大傷，只係擦損咗好少，依家已經好返。」RCAP暫時已收到3宗與「白白」相關的領養申請。阿Sa又指，他們會待確保「白白」身體康復及完成絕育後，正式開放予公眾領養。