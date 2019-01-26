流浪唐狗「保齡」疑被野豬襲擊致重傷　身沾滿排泄物

一頭約10歲的黑色唐狗昨日（25日）被人發現倒臥於中葵涌村附近的一間廢置房屋中。有居民報稱曾目擊該唐狗3天前被野豬襲擊因而受傷。動保機構「毛孩守護者」已把牠救起及送醫，目前仍需留院觀察。

昨日（25日）下午，動保機構「毛孩守護者」（下稱毛守）接到市民求助，指中葵涌村有一隻唐狗因被野豬襲擊而重傷。

唐狗「保齡」當時痛苦地趴在地上，身上沾滿了排泄物。（Facebook@貓貓狗狗保護及領養區）

毛守義工Kent隨即趕到現場，在求助者的帶領下到達中葵涌村附近山上的一間廢置屋。黑色唐狗「保齡」當時痛苦地趴在地上，雙眼被發炎物黏住，幾乎無法張開，而且四肢無力。牠身上亦沾滿了排泄物，發出陣陣惡臭。Kent及同行義工立刻上前抱起牠；但牠隨即哀號連連，似乎十分虛弱。

獸醫懷疑傷口是野豬獠牙造成

接著，他們帶著「保齡」下山，幾經辛苦終於找到可接收「保齡」的獸醫診所。獸醫在牠的腹部發現一個極深的傷口，深度約一隻手指長，即約7厘米，從傷口的形狀推斷，懷疑野豬獠牙所造成。除此之外，獸醫亦表示「保齡」的狀況並不樂觀，因牠已達約10歲高齡，同時有脫水、心絲蟲、營養不良、貧血等問題。

獸醫亦表示「保齡」的狀況並不樂觀。（Facebook@貓貓狗狗保護及領養區）

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據村民指，「保齡」約於3年前開始在中葵涌村出現，估計是被人遺棄。當時，一名居於附近的男子發現了牠，並於接下來的數年一直定時餵飼牠。該男子已於早前搬離中葵涌村，他於本月23日特地重返故居探望「保齡」，卻發現「保齡」失蹤。查問下有村民指曾看見「保齡」被野豬襲擊，受傷後躲在山上的廢置房屋內。二人一同趕到該處，並向毛守求助。

一名村民指曾看見「保齡」與野豬打架。（Facebook@貓貓狗狗保護及領養區）

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Kent指「保齡」暫時仍需留院觀察，目前他最擔心的是農曆新年期間，無處安置「保齡」及其他住院的狗狗，因為多數診所在新年也會關門休息，一眾住院的狗狗就會被逼遷往別處。如果各位有意成為暫托家庭，可透過Facebook聯絡毛孩守護者。