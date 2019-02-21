女友想拖手遭狠甩開　明星西摩犬窩心安慰　獲網民狂讚

狗狗向來都被稱為「人類最忠心的朋友」，因牠們任何時候也會陪在主人身邊，為主人帶來安慰和歡樂。德國這隻名叫「Maya」的西摩犬也不例外，牠日前為了安慰女主人而主動牽起對方的手，窩心舉動加上可愛萌樣融化了不少網民的心。

西摩犬「Maya」是一位Instagram明星，與其主人居於德國。（Instagram@mayapolarbear）

這隻兩歲多的西摩犬名叫「Maya」，與其主人居於德國。牠在Instagram擁有超過100萬名粉絲，可算是一位大明星。牠的殺手鐧可不止於可愛的樣貌，牠體貼的性格才是牠魅力所在。

Maya主動牽起女主人的手，並露出超級燦爛的笑容。（Instagram@mayapolarbear）

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從Maya主人日前（18日）上載至Instagram的影片中可見，女主人主動牽起男友的手，但對方卻因只顧玩遊戲而甩開她的手。這時，坐在一旁的Maya便馬上伸出手牽著女主人，並露出超級燦爛的笑容，以安慰女主人。片段上載至今已獲70萬人觀看，吸引了超過20萬網民讚好，可見Maya不僅安慰了女主人，更擄獲了網民們的心。

Maya的Instagram上有大量外出遊玩的照片。（Instagram@mayapolarbear）

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Maya的主人平時十分疼愛牠，相信正因如此才令牠變得這麼體貼。Maya的主人經常在Instagram上分享他們外出遊玩的照片，她甚至曾經帶Maya出國旅遊。除了Instagram外，Maya更有自己的YouTube頻道，有多達20萬人訂閱。大家可以追蹤Maya的Instagram及YouTube以緊貼牠的最新消息。