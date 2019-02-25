柴犬闖路軌致日本JR延誤　職員耐心談判　乘客不嬲反讚

打工仔遇上交通工具延誤，一定很生氣吧。但日前JR西日本嵯峨野線的一宗故障，乘客們不但沒有抱怨，更稱讚鐵路公司舉動夠「人性化」，究竟是什麼一回事呢？

職員耐心勸柴犬回月台，事件獲大批市民激讚。（Twitter:Oda-shin）

事緣本月17日上午，日本嵯峨野線鐵路突然公布，路軌上有「障礙物」需要移除。當時車站乘客大多以為發生人為事故，但原來是一隻柴犬誤闖路軌。車站人員於是急忙趕去救援，無奈柴柴不願離開，車站職員於是擺上一副笑臉，耐心和柴柴「談判」，最後把狗狗安全送回月台，鐵路職員事後獲激讚。

職員將柴犬抱回月台。（網上圖片）

事件中雖然無人或狗隻受傷，不過主人們都要加倍留意，照顧好自己的狗狗，別讓牠們走上路軌，否則隨時釀成悲劇。有網友就表示：「鐵道管理員很用心在談判」、「管理員滿臉都是笑，樣子好療癒啊！」

柴犬亂入車站已非首次。（網上圖片）

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5年前唐狗闖上水路軌 尋冤「未雪」

日本人對待狗狗的方式真的很友善，本港動物福利政策也一直在進步。翻查資料，2014年8月20日，唐狗「未雪」誤闖路軌，但港鐵在未有將狗隻帶離路軌的情況下就恢復通車，導致該流浪狗被直通車輾斃，事件惹來大批市民不滿。事後數日後，有市民響應網上號召，自行到粉嶺站月台悼念唐狗「未雪」。

後來港鐵製訂《動物政策》，如發現動物誤闖路軌，規定要盡快搜索動物蹤影，並將之驅離鐵路處所。去年11月，疑有狗隻進入港鐵路軌範圍，影響列車行駛。港鐵人員與愛協人員到場，多名港鐵職員使用藍色布圍着一隻白色唐狗，將牠趕離路軌範圍，最終將唐狗趕至山邊一個緊急出口處後，唐狗自行離開。