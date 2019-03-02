拉布拉多小狗初見大雨落下超興奮　歡樂心情感染千萬網民

下雨對許多人來說是平平無奇的事，但對生活在乾旱地區的人來說，下雨卻是值得高興的事。 一隻只有2歲，生活在南非開普敦的拉布拉多犬，就因為突然天降甘露，而開心得吠叫狂跳起來。原來，這是牠第1次看到下雨，主人見到狗狗這麼開心，便匆匆拿出手機拍攝，並稱這畫面實在太可愛了。

Bella對於突然而來的大雨感到超興奮，不斷對著雨水大叫。（facebook@Chandré Schell）

影片是1年多前的情人節所發布，但近日又在網絡上被瘋傳。這隻拉布拉多叫做Bella，只有2歲多，而牠的主人就是生活在南非開普敦的Chandré Schell。據悉當時南非正面臨嚴重乾旱，已好一段時間沒下過大雨。當Bella看到門外雨水落下時，便興奮得蹦蹦跳跳，雀躍的心情表露無遺。

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Bella興奮地叫著與跑動，歡樂心情不言而喻。（facebook@Chandré Schell）

Chandré Schell表示，當她看到Bella在雨水中跑來跑去時，這畫面實在太有趣了，令她一直笑過不停。「Bella實在太興奮，看來牠真的很喜歡下雨。回想起來，當時開普敦正發生著嚴重的乾旱，一直沒下大雨。當Bella興高采烈地衝到雨水中時，我才驚醒起來，牠還是一隻小狗，而且從來沒看過下這麼大的雨。所以牠對被雨水淋濕，也表現得很高興。」

家中另一隻狗狗，英國老虎狗Charlie對下大雨就沒什麼興趣。（facebook@Chandré Schell）

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將快樂傳播開去

「我相信那天是整個開普敦的人最開心的日子，大家都很喜歡下雨，而Bella也感受到這喜悅。不過，我家還有一隻英國老虎狗Charlie，牠對下大雨便不太感興趣，即使下大雨令牠有點驚訝，但牠似乎沒想過要走到雨水中嬉戲」Chandré解釋著。

家中兩隻狗狗是快樂的泉源，希望有更多的人能分享到這快樂。（facebook@Chandré Schell）

Chandré把Bella的開心短片分享到社交平台，至今已有40萬人次觀看，超過1萬個分享！「我相信每個看過Bella在大雨中嬉戲短片的人，都會被牠的快樂情緒所感染。我在Facebook裡收到許多回覆，大家都表示快樂是無價的，而Bella也實在太可愛，人人都喜歡這個短片。」