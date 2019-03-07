【喜馬拉雅山第一狗】流浪狗尾隨登山隊　輕鬆登上海拔7000米高峰

許多登山愛好者，都以能登上喜馬拉雅山為人生目標，最近尼泊爾便有隻浪浪，在不經意的情況下，成功完成了許多人的夢想。 一隊從尼泊爾出發的登山隊，在登上途中遇到了隻流浪狗，這浪浪一直尾隨，而且沒出現高山反應，最終登上了逾海拔7000米高峰，並創下狗狗登山的最高紀錄。其後這狗狗更被領隊收養，給了牠一個溫暖的家。

悠閒地便征服了高山，Mera真是隻不簡單的狗狗。（facebook@Don Wargowsky）

喜馬拉雅山是世界上最高的山脈，橫跨中國、尼泊爾、印度、不丹和巴基斯坦等國家。整座喜馬拉雅山脈的山峰，平均都在海拔6000米以上，而這次登上高峰的狗狗Mera，便登上了高逾海拔7000米的Baruntse山峰。

~點擊圖片看Mera如何輕鬆征服喜馬拉雅山~

狗狗緊緊地尾隨大隊，跨越一個又一個山峰。（facebook@Don Wargowsky）

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浪浪是登山健行者

2018年11月9日，一隻名叫Mera的狗狗，成功征服喜馬拉雅山南部的Baruntse山峰，創下狗狗登山的新紀錄。這隻狗狗的年齡不詳，似乎是隻藏獒與喜馬拉雅牧羊犬的混種。牠身體骨架比較細小，只有45磅重，但牠對登山似乎充滿了信心。

事前大家都沒想過，浪浪會成為登山隊的一員。（facebook@Don Wargowsky）

本身居住在美國西雅圖的Don Wargowsky，是一名登山愛好者。他在去年參加了尼泊爾的一個登山隊活動，一行10人打算攀登上Baruntse。但在登上這山前，要先經過Mera Peak，而在途中，他們遇到一隻流浪狗。這隻黑色長毛狗一直在登山隊旁邊徘徊，而隊員餵牠食物時，牠也不客氣的吃著，並默默地跟在大隊後。最終，這狗狗輕易地完成了登上Mera Peak，而大家便決定將這小狗命名為Mera。

狗狗會進入帳幕裡，避開大風吹襲。（facebook@Don Wargowsky）

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登山路途崎嶇難行

登上雪山的路程絕不容易，陡峭的山路與冰雪都極具挑戰性。登山隊各成員都經驗豐富，但就不知道Mera是否能克服。但事實證明，Mera是隻適合走山路的狗狗，牠一直跟著登山隊後方。但在登上Baruntse的2號營地時，Mera曾滑倒並受了輕傷，隨後便與登山隊一同休息。到了第二天早上，大家明白登山路程不易，實在沒法兼顧Mera的安全，因此沒有帶同Mera離開營地。但沒想到Mera如此渴望登山，牠竟自行追上了登山隊。

（facebook@Don Wargowsky）

「我不知道Mera為何執意要登頂，但牠對自己所做的事很有信心，而事實證明，牠做到了！」Wargowsky說。即使四周的環境已是零下20度，但Mera不懼強風與寒冷，與大隊一同前行。這次有Mera同行，大家這次登山行程也信心大增。

Mera與人很親近，經歷多日的接觸後，已不怕人。（facebook@Don Wargowsky）

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最美好的結局

最終，Mera成功與大隊一同征服了Baruntse山峰。牠在登上高原時，完全沒有不適應，沒有出高原反應，甚至乎體力也很好。當眾人已走得氣喘吁吁時，牠還輕鬆地走著。當完成壯舉後，登山隊的領隊Kaji更決定把Mera收養，讓牠擁有一個永遠家，並替牠改名為Baru。如今Baru已有一個永遠的家，不用再流浪受苦。