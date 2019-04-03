【防曬有法】4種法寶抵擋紫外線傷害　人用防曬乳寵物都用得？

原來不只人需要防曬，毛孩們也可能有此需要，尤其是毛髮較短少的品種。要是大家對寵物防曬較陌生，不知該從何入手的話，不妨參考以下4種方法。

短毛動物特別容易曬傷

隨著天氣回暖，當大家在陽光充足時進行戶外活動，可令我們曬得皮膚通紅，其實毛孩們也一樣。牠們身上沒有毛髮覆蓋的粉紅色區域，如耳朵正面、鼻子、嘴唇、腹部等，是最易被曬傷的部位。部分毛髮較短少的品種，如沙皮狗及加拿大無毛貓，則較容易被曬傷。牠們被曬傷的皮膚會變得紅腫，長年累月的曬傷可引致皮膚感染。

毛孩身上沒有毛髮覆蓋的粉紅色區域，如耳朵、鼻子、嘴唇、腹部等最容易被曬傷。（Getty Images）

任職獸醫逾10年的Keanu指香港的陽光對比外國而言並不算毒辣。如各位寵主要是真的決定在正午時分外出的話，可參考以下4種做法，保護毛孩免受紫外線傷害。

【1】防曬衣

所謂的防曬衣其實就是薄薄的衣服，不會令寵物覺得侷促或熱之餘，又能阻隔紫外線直接照射腹部等脆弱部位，減低曬傷機會。

防曬衣（淘寶）

【2】防曬帽

寵物們最欠缺保護的部分就是臉部，防曬帽在這時就大派用場了！防曬帽能防止陽光直接照射在臉上，保護鼻子及嘴唇，免受紫外線傷害。

防曬帽（St. Barks）

【3】防曬帳篷

要是認為防曬帽及防曬衣也不足夠的話，寵主們還可以入手防曬帳篷！市面上有折疊式的防曬帳篷，輕便且容易攜帶。帶毛孩們郊遊時便可讓牠們躲在帳篷內，保證不會曬傷。

防曬帳篷（網上圖片）

【4】防曬乳

防曬乳是我們最常見的防曬方法，其實寵物們也可以塗防曬。獸醫Keanu指，因寵物經常會舔自己的身體，而人體防曬乳中的某些成分或對牠們而言有害，如氧化鋅（zinc oxide）和水楊酸辛酯（octyl salicylate）；所以寵主不能隨意地將供人用的防曬乳塗抹在寵物身上。

市面上亦有一些專門為寵物而設的防曬乳，而且有多種選擇，包括乳霜狀、噴霧式及抹巾類。不論在選購何種防曬霜前，寵主們也最好先諮詢獸醫意見。

寵物專用防曬產品（網上圖片）

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