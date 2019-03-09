【好心好事】女大學生救校園流浪貓　全校接力籌醫藥費

從小到大老師都教我們要愛護動物，尊重生命，內地就有一名女大學生，牢牢記住這教誨。 這名女學生在回宿舍途中，發現一隻校園流浪貓受傷倒下，於是帶牠求診。獸醫指貓貓的傷口受感染，醫藥費超過2千多人民幣，女學生無能力支付，於是發起校內眾籌。故事感動全校師生，在短短5小時內，已籌得5千多元人民幣。現在，貓貓已幾乎康復，接下來是為牠找領養家庭。

「肥肥」的傷口受感染，但醫藥費要2千多元人民幣。（梨視頻）

天津工業大學經濟與管理學院四年級生何暢說，她在2月27日學完車回到學校宿舍，發現流浪貓「肥肥」臥在宿舍門口。她細看發現，「肥肥」腰部原來受了傷，深層組織經已外露。何暢不忍「肥肥」痛苦的樣子，於是帶牠到獸醫診所求醫。經獸醫檢查後發現，「肥肥」受傷已有一段時間，由於一直沒有獲得適切處理，傷口已受感染，估計要住院30天才能康復。

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不過，獸醫指，醫藥費估計超過2千元多人民幣。何暢坦言，當時聽到這消息感到十分無助：「我就說那先治吧，回頭我再想想辦法。」後來何想用眾籌幫助「肥肥」，出乎意料地，在何暢發起眾籌的5小時內，全校共籌得5700元人民幣：「同學們的愛心就是在。」

有了這筆醫藥費，「肥肥」也就可以放心休養。至於「肥肥」的現況，何暢指，「肥肥」已經可以出院了，但暫時沒有地方可安置牠，因此打算讓牠再住院一星期，何暢也趁這星期空檔趕快為牠尋找領養家庭。