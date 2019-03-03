【寵物行街街】日本發明「貓舌梳」　讓主子乖乖臣服

作為貓奴，一定會知道主子最愛的，就是按摩。日本廣島一間擁有126年歷史的銼刀老舖Wataoka，開發一款喵星人專用的「貓舌梳」。這款「貓舌梳」的其中一面，是仿照貓舌有倒刺的構造而設計，讓貓貓被梳時，有一種被貓舌頭按摩的感覺。

日本有廠商開發一款還原貓舌頭的「貓舌梳」，沒有一隻貓不被這神器給征服。（Wataoka官網）

銼刀老舖Wataoka的老闆本來是經營樹脂製造的銼刀生意，但有一天他異想天開，用銼刀幫家中主子梳毛，發現主子露出一副超享受表情，靈機一觸下他便決心開發出一種貓貓專用的梳子，亦即今次要介紹的「貓舌梳」。

這款「貓舌梳」的其中一面，紋理十分粗糙，其實模仿貓舌帶有倒刺的構造而設計，較闊的一面用來按摩身體，較窄的一面用來梳頭部，貓奴只要用梳輕撫貓貓，主子便會有種被整理毛髮的放鬆感覺。

看看貓貓的表情，就可以感受到有多舒服❤❤❤❤

主子對「貓舌梳」愛不釋手。（IG@#ねこじゃすり）

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較闊的一面用來按摩身體，較窄的一面用來梳頭部。（Wataoka官網）

看到其他主子們舒服的表情，貓奴們是否很想買回家試試看？順帶一提，這款「貓舌梳」也是用樹脂製造，貓奴每次用完後，只要用清水清洗便可，非常方便。