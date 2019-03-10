母親：這洗頭水超好用　女兒：那是給貓貓用的

毛孩們在很多方面也比人類敏感得多，因此牠們的用品大多也能用於我們身上。話雖如此，但事實上寵主們也很少試用寵物們的用品。然而，日本的一名母親卻用了貓貓的洗毛液來洗頭，網民們得知背後原因後紛紛爆笑。

日本一名網民上月尾在Twitter分享家中一則趣聞，卻意外地引起了極大迴響。該網民在貼文中記述了發現母親誤用貓貓洗毛液來洗頭的對話，並附上了該支貓貓洗毛液的圖片。

一名日本網民在Twitter分享母親誤用貓貓洗毛液來洗頭的趣事。（Twitter@rikopiko_tw）

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事源於該網民的母親突然提醒她買洗髮水，並說道：「你之前新買的洗髮水超好用，超柔順！我剛用完了，你去買一瓶吧！」該網民疑惑地回應母親：「嗯？最近我好像沒有買新洗髮水？」她的母親隨即嘗試提醒她：「就是上周在浴室出現的那瓶印有貓貓圖案的洗髮水。」該網民聽罷便淡然地說：「那是給貓貓用的。」正當其母疑惑地「嗯？」了一聲後，她重覆說：「那是給貓貓用的」。

這名網民家中的貓貓確實擁有十分柔順的毛髮。（Twitter@rikopiko_tw）

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這段爆笑的對話大受其他網民歡迎，更有人留言表示家中也是使用這款貓貓洗毛液，聲稱將親身試用。或許是擔心網民們會一窩蜂地試用這款洗毛液，發文的網民立刻補充指雖然這款洗毛液能使頭髮乾得比較快，但同時也可能使髮質變得粗糙，呼籲大家還是使用平時的洗髮水比較好。